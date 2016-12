George Şerban, urmaşul lui Mihai Ionescu

Puţini sunt probabil cei care-şi mai amintesc de portarul de legendă al Petrolului Ploieşti, Mihai Ionescu, campion al României cu “lupii galbeni“ în sezonul 1965-1966 şi câştigător al Cupei în 1963. Mihai Ionescu, desemnat cel mai bun portar român în 1965 şi 1966, a adunat şi 13 selecţii la echipa reprezentativă. Tot din Ploieşti este şi George Şerban, un portar care la 17 ani este deja un “veteran“ al loturilor reprezentative de juniori. Cele peste 30 de selecţii la loturile under 15, under 16 şi under 17, unde mereu a fost titularul buturilor României, îi dau încredere lui Şerban că, în scurt timp, dacă va continua evoluţiile bune, poate face pasul către un club puternic. Născut pe 31 ianuarie 1994, la Ploieşti, George Şerban a început fotbalul la 8 ani, la clubul fanion al judeţului, Petrolul, sub îndrumarea... arbitrului asistent FIFA Cristian Nica. „Eram mai plinuţ când am mers la fotbal, iar antrenorul m-a pus direct în poartă. Mi-a plăcut şi, chiar dacă mama nu prea vroia să mă lase la fotbal, până la urmă a ieşit bine“, îşi începe istorisirea George Şerban. Până să ajungă la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, în vara anului 2010, portarul căruia i se întrevede un viitor deosebit s-a “şcolit“ la alte câteva formaţii. „În 2005 m-am transferat la Şcoala de fotbal “Daniel Chiriţă“, unde antrenorul cu portarii, Viorel Nuţă, a avut un rol foarte important în cariera mea. A lucrat foarte mult cu mine după antrenament şi am progresat foarte mult. În perioada 2008-2009 am jucat în Liga a 4-a, apoi, în 2009-2010 am evoluat pentru Petrolistul Boldeşti (n.r.: Liga a 3-a - în tur) şi Petrolul Ploieşti (n.r.: Liga a 2-a - în retur). Perioada petrecută la Boldeşti mi-a prins foarte bine pentru că, deşi aveam doar 15 ani, am fost titular şi eram şi căpitan de echipă“, spune Şerban. Caracterizat de cei care l-au urmărit jucând ca un portar cu o foarte bună priză a mingii, care iese bine pe centrări şi cu un joc bun de picior, George Şerban crede însă că mai are mult de lucrat pentru a se perfecţiona. „Postul unui portar implică poate cea mai mare responsabilitate. Niciodată nu poţi spune că ai învăţat destul. Indiferent de vârstă, un portar va avea mereu nevoie să se perfecţioneze“, este de părere tânărul portar. Avându-l ca jucător favorit pe Julio Cesar, George visează să joace într-o bună zi în Italia. „Îmi place stilul de acolo şi poate că în scurt timp aş putea să ajung acolo, la o echipă Primavera. Turul de Elită la care participăm la finele acestei săptămâni este o şansă foarte bună pentru mulţi dintre noi de a intra în atenţia unor cluburi puternice. Pe termen scurt însă, obiectivul este de a debuta pentru Viitorul“, este dorinţa titularului postului de portar la naţionala under 17. Printre hobby-urile goalkeeper-ului Academiei Hagi sunt plimbările, dar şi cititul.