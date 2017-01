George Simion, din nou persona non-grata în R. Moldova

Cetățeanul român George Simion are din nou interdicție de intrare pe teritoriul R. Moldova, a informat, vineri, Platforma Unionistă Acțiunea 2012, al cărei președinte este Simion, într-un comunicat transmis Agerpres. ”După ce președintelui Platformei Unioniste Acțiunea 2012 i-a fost încălcat dreptul la libera circulație în 2015, când autoritățile de la Chișinău i-au impus interdicție din luna mai până în luna septembrie, situația se repetă și sub noua guvernare Filip”, scrie sursa citată. ”Trebuia ca la ora 12.00 să ajung la Chișinău, la Teleradio Moldova, să înmânez premiile pentru concursul Ars Adolescentina. În vamă am aflat că am o nouă interdicție de intrare în R. Moldova, pusă pe 6 ianuarie. Este inadmisibil să îmi fie din nou încălcate drepturile, cer autorităților din România și R. Moldova să se sesizeze în acest caz și să ia măsurile necesare pentru anularea acestei măsuri abuzive”, a declarat George Simion.

Interdicția impusă de autoritățile de la Chișinău cetățeanului român George Simion, expulzat pe 13 mai 2015 din R. Moldova și declarat persoană indezirabilă pe teritoriul acestui stat timp de cinci ani, din cauza unui marș pe care acesta urma să îl organizeze la Chișinău, a fost ridicată pe 18 septembrie 2015, în urma deciziei Curții de Apel din Chișinău. Instanța a decis cu acea ocazie că nu există motive pentru ca George Simion să fie declarat persona non-grata. George Simion a mai fost vizat de o interdicţie de intrare pe teritoriul R. Moldova, în decembrie 2014, dar măsura a fost anulată în doar câteva ore. George Simion explica atunci că s-a aflat în această situaţie din cauza atitudiniicritice faţă de Guvernul de la Chişinău. Platforma Unionistă Acţiunea 2012 este o coaliţie de asociaţii nonguvernamentale şi grupuri civice care susţin unirea R. Moldova cu România.

Citește și:

Forumul Civic din R. Moldova a dat Guvernului o nouă listă de revendicări

R. Moldova cere intensificarea cooperării economice cu Rusia

Tricolorii s-au impus la limită în duelul cu Zimbru Chişinău

Atac cu grenadă la casa guvernatorului Băncii Centrale din R. Moldova

România, în rol de FMI pentru Republica Moldova

Manifestațiile vor continua în R. Moldova