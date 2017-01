George W. Bush se declară nemulţumit de evoluţia situaţiei din Irak

Aflat la a doua sa conferinţă de presă în ultimele două săptămîni, ceea ce reprezintă un record pentru liderul republican, acesta a încercat să risipească îndoielile americanilor cu privire la Irak, cu doar 13 zile înaintea alegerilor legislative parţiale din 7 noiembrie, în urma cărora republicanii se tem că vor pierde majoritatea în Congres. După o lună în care 96 de militari americani au fost ucişi în Irak, ultimii patru chiar ieri, preşedintele Bush a respins cererea unor lideri democraţi de stabilire a unui calendar al retragerii, afirmînd că predicţia Pentagonului că trupele irakiene nu vor putea prelua sarcinile de securitate de la efectivele americane mai devreme de sfîrşitul anului 2007 reprezintă doar o estimare pe baza condiţiilor de pe teren. "Această noţiune de calendar fix al retragerii înseamnă, în opinia mea, o înfrîngere. Nu poţi pleca pînă cînd nu ţi-ai terminat treaba", afirmă preşedintele Bush.

Democraţii speră să profite de pe urma nemulţumirii cetăţenilor americani cu privire la războiul din Irak, unde angajamentul Statelor Unite l-a depăşit, ca durată, pe cel din timpul celui de-al doilea război mondial. Îndemnat de unii critici să-l demită pe secretarul Apărării, Donald Rumsfeld, în cadrul unor măsuri menite să modifice strategia din Irak, George W. Bush şi-a exprimat, din nou, sprijinul faţă de acesta şi a afirmat că va spori efectivele din Irak, dacă generalul George Casey, comandantul trupelor americane din această ţară, va avea nevoie de personal suplimentar.

Preşdintele a precizat, în schimb, că persoanele nemulţumite ar trebui să-i atribuie lui toată vina. Liderul de la Casa Albă, criticat pentru faptul că a susţinut "păstrarea strategiei" în condiţiile unei deteriorări vizibile a situaţiei din Irak, a subliniat că tacticile Statelor Unite se schimbă permanent şi că nu va avea "răbdare nelimitată" cu Guvernul irakian al premierului Nuri al-Maliki. Deşi a încercat să-i asigure pe cetăţenii americani că războiul încă mai poate fi cîştigat, acesta a adăugat că opinia publică trebuie să se aştepte la "lupte grele de acum înainte", precizînd că "drumul spre victorie nu va fi uşor". În schimb, premierul britanic, Tony Blair, a afirmat în faţa Camerei Comunelor, că nu va exista nicio schimbare în strategia Londrei referitoare la Irak.

La rîndul său, premierul danez Anders Fogh Rasmussen a declarat în faţa Parlamentului, că Guvernul nu are în vedere retragerea trupelor din Irak, al căror mandat expiră oricum în iunie 2007. Aceste declaraţii au loc după ce premierul Rasmussen, unul dintre aliaţii apropiaţi ai Statelor Unite în Irak, a subliniat, marţi, că este nevoie de o nouă strategie în Irak pentru a face faţă noului val de violenţe. Şeful Executivului danez, aflat sub presiunea partidelor de opoziţie de centru şi de stînga, care îl acuză de obedienţă în relaţiile cu Statele Unite, a refuzat să precizeze care va fi noua strategie. Danemarca a mobilizat 470 de militari în Irak, staţionaţi în mare parte la Basra, în sudul ţării, sub comandament britanic.