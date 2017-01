George W. Bush şi Junichiro Koizumi, în pelerinaj la Graceland

Premierul Japoniei, aflat în Statele Unite pentru o serie de discuţii cu liderul de la Casa Albă, va face un pelerinaj la Graceland, casa lui Elvis Presley, al cărui fan înfocat este. Aceştia vor deveni astfel primii şefi de state, aflaţi în perioada mandatului, care vor face un tur al casei lui Elvis Presley din Memphis, din statul Tennessee.

Gestul preşedintelui american de a-l invita pe premierul japonez la Graceland este unul care îl va încînta pe Junichiro Koizumi, pentru că pasiunea acestuia pentru legenda rock'n'roll-ului este binecunoscută. Junichiro Koizumi cîntă melodiile lui Elvis liderilor lumii, face duete cu celebrităţi, precum Tom Cruise şi chiar a lansat un CD cu piesele clasice preferate din muzica lui Elvis. Acest CD are pe copertă o poză realizată pe computer cu imaginea premierului Japoniei împreună cu Elvis. Fratele premierului, Masaya, este consilier la acest fan club. În 1987, cei doi fraţi au finanţat ridicarea unei statui a lui Elvis în Tokyo.

Pasiunea sa datează din copilărie. Primul cîntec în limba engleză pe care l-a învăţat a fost "I Want You, I Love You, I Need You". Specialiştii au estimat că gusturile muzicale ale lui Junichiro Koizumi au jucat un rol important în alegerea lui ca premier, fiind un personaj foarte popular. Japonia este una dintre cele mai mari pieţe din lume în ceea ce priveşte vînzările de muzică a lui Elvis Presley.