Georgeta Năniţă a debutat la CS Tomis

Aflată la începutul pregătirilor pentru sezonul următor al Ligii Naţionale de handbal feminin, CS Tomis Constanţa a disputat ieri dimineaţă un prim joc de verificare. Constănţencele au dat piept în Sala Sporturilor cu lotul naţional de tineret al României, care se află în cantonament pe litoral. Principalul punct de atracţie a fost debutul interului Georgeta Năniţă, transferată în această vară de la campioana Oltchim Rm. Vîlcea. “Nu am ţinut scorul, iar a doua repriză a durat aproape 50 de minute. Am rulat întreg lotul pe care l-am avut la dispoziţie şi mă bucură faptul că Năniţă s-a integrat destul de rapid. În plus, au revenit după o absenţă lungă extremele Dorina Jerebie şi Ramona Ştefan, ceea ce reprezintă încă un atu pentru formaţia noastră. Alături de cele trei, nucleul de bază îl reprezintă Ignat, Mateescu, Dospin, Durac şi Rombescu, toate cu o evoluţie foarte bună. Au lipsit Druţu, plecată la lotul naţional, şi Georgescu, învoită din cauza unor probleme personale”, a declarat secundul Ion Puşcaşu. De la meci a lipsit antrenorul Dumitru Muşi, aflat în cantonament cu echipa naţională, dar a fost prezent în tribună preşedintele Consiliului de Administraţie, Gheorghe Slabu. Constănţencele vor continua pregătirea pe litoral pînă pe 1 august, efectuînd antrenamente tehnico-tactice, dar şi fizice. CS Tomis va pleca apoi pentru două săptămîni într-un stagiu de pregătire la Baia Mare, unde vor participa şi la un turneu de verificare, urmat de o nouă întrecere amicală, la Zalău.