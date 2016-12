Ger de crapă pietrele până pe 9 ianuarie, în Dobrogea

Vremea devine geroasă începând de luni în majoritatea zonelor ţării, urmând ca, de la jumătatea acestei săptămâni, valorile termice să devină pozitive, se arată în prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) valabilă pentru perioada 7-20 ianuarie. Ulterior, de la jumătatea lunii ianuarie, în toată ţara sunt prognozate precipitaţii în mare parte sub formă de ninsoare. Potrivit meteorologilor, în zona Dobrogei, vremea va fi rece în primele zile ale intervalului, cu valori maxime negative şi minime ce pot atinge pragul gerului. După 9 ianuarie, valorile de temperatură vor fi în creştere, cele maxime devenind pozitive, iar minimele urmând a se situa uşor sub limita de îngheţ. În primele două zile ale intervalului de prognoză va ninge slab la nivel local. Ulterior, probabilitatea pentru precipitaţii mixte va fi mai mare după data de 14 ianuarie. Prognoza ANM, valabilă pentru perioada 7 - 20 ianuarie 2013, are la bază datele provenite de la Centrul european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) din Reading, Anglia.