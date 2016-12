Ger puternic

Ninsorile încetinesc, în schimb gerul prinde puteri. Maximele coboară astăzi sub pragul de îngheţ în cea mai mare parte a ţării. Meteorologii ne atenţionează că vin zile mai friguroase decât cele normale pentru finalul lunii ianuarie. Va mai ninge izolat în partea de nord şi de vest a ţării, în rest vom avea parte cel mult de fulguieli. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -9 şi cel mult 1 grad Celsius, iar cele minime se vor situa în general între -17 şi -7 grade C. În Transilvania însă vor fi şi valori în jur de -20 de grade C. La Braşov, temperaturile vor ajunge la -7 grade, la Craiova la 0 grade Celsius, la Constanţa 0 grade, la Galaţi şi Iaşi -3 grade, iar la Suceava - 4 grade Celsius.