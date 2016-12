Ger și în weekend la Constanța

Un val de aer polar a pus deja stăpânire pe întreaga țară și va rămâne la noi cel puțin o săptămână. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de cod galben valabilă până joi, 21 ianuarie, la ora 10.00, în 19 județe din centrul, sudul și sud-estul țării, însă nu și la Constanța. În această perioadă se vor semnala temperaturi coborâte și ger mai ales noaptea și dimineața. În Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, miercuri, 20 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -9 şi 0 grade Celsius, iar cele minime între -14 şi -8 grade C. La începutul şi sfârşitul intervalului, izolat va fi ceaţă asociată cu depunere de chiciură. Joi, 21 ianuarie, vremea se menţine deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Cerul va fi temporar noros şi izolat va ninge slab. Vântul va sufla slab şi moderat, în intensificare noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -9 şi -1 grad C, iar cele minime între -11 şi -7 grade C. Dimineaţa, izolat va fi ceaţă asociată cu chiciură. Vineri, 22 ianuarie, vremea se menține deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Cerul va fi temporar noros şi vor fi condiţii pentru ninsori slabe la început. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare pe litoral şi în Deltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -7 şi -3 grade C, iar cele minime între -14 şi -10 grade C. Sâmbătă, 23 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -10 şi -6 grade C, iar cele minime între -14 şi -11 grade C.