Ger siberian la Constanța. Tremurăm la -16 grade C

Iarna nu vrea sub nicio formă să ne dea pace şi își arată cele mai urâte fețe în aceste zile, așa că ar fi bine să ne îmbrăcăm precum o ceapă - în cât mai multe straturi. -29,5 grade Celsius s-au înregistrat miercuri dimineață, 20 ianuarie, la Întorsura Buzăului, fiind cea mai scăzută temperatură din acest an, spun meteorologii. Luna ianuarie 2015 a fost și mai friguroasă, pe 1 ianuarie anul trecut înregistrându-se -31,7 grade C la Întorsura Buzăului, iar pe 8 ianuarie -34,7 grade C. Oficial, cea mai scăzută temperatură înregistrată în ultima jumătate de secol în județul Covasna a fost de -35,8 grade C, în 8 februarie 2005, la Întorsura Buzăului, record care nu mai fusese atins din 1939. Și în zilele următoare așteptăm vreme extrem de rece.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip cod galben de ger, mai ales noaptea şi dimineaţa, valabilă începând de joi, 21 ianuarie, până pe 25 ianuarie, în aproape toată țara, inclusiv la Constanța. În intervalul menţionat, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Temperaturile minime se vor situa frecvent între -20 şi -15 grade C, iar izolat vor coborî şi până la -28...-25 de grade C, în timp ce maximele termice, pe arii restrânse, nu vor depăşi -10 grade C.

VA MAI NINGE SLAB ÎN DOBROGEA Potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, joi, vremea se menţine deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Cerul va fi temporar noros şi izolat, seara şi noaptea, va ninge slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -10 şi - 4 grade C, iar cele minime între -11 şi -6 grade C. Vineri, 22 ianuarie, vremea se menține deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. În primele ore vor mai fi condiţii pentru ninsori slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 şi -1 grad C, iar cele minime între -13 şi -9 grade C. Sâmbătă, 23 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -10 şi -5 grade C, iar cele minime între -16 şi -10 grade C. Noaptea şi dimineaţa, vor fi condiţii de ceaţă asociată cu chiciură. Duminică, 24 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -11 şi -5 grade C, iar cele minime între -14 şi -9 grade C.

GERUL ÎNTÂRZIE ȘI TRENURILE

Dacă v-ați programat o călătorie cu trenul în această perioadă, ar fi bine să vă înarmați cu multă răbdare. Și asta deoarece, din cauza temperaturilor foarte scăzute, circulaţia trenurilor de pasageri se realizează în continuare în condiţii de iarnă. În Gara de Nord Bucureşti, trenurile au înregistrat miercuri întârzieri la sosire, iar cum temperaturile continuă să scadă, ar trebui să ne așteptăm la întârzieri și în perioada următoare. Și la Constanța este posibil ca trenurile să înregistreze întârzieri din cauza gerului, au spus reprezentanții Regionalei CFR Călători Constanţa. Înainte de a pleca la drum cu trenul, ar fi bine să accesați www.cfrcalatori.ro, la secțiunea Info Utile/Informații Telefonice - http://www.cfrcalatori.ro/148. Informaţii în timp real despre situaţia circulației trenurilor sunt disponibile și pe www.cfr.ro, accesând link-ul http://cfr.ro/index.php/cauta-tren.