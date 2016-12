Gerard Butler îşi acceptă vârsta

Actorul scoţian Gerard Butler a ţinut să răspundă prompt speculaţiilor apărute în ultima vreme că îşi vopseşte părul. Recunoscut pentru şuviţele sale castanii, Gerard Butler nu s-a sfiit să se afişeze grizonat la petrecerea organizată de revista “Vanity Fair” la Hollywood. Actorul, în vârstă de 41 de ani, pare să îşi accepte în sfârşit vârsta şi s-a decis să îmbătrânească cu graţie. În părul său se mai văd şuviţe blond-deschis, asupra cărora se vede efectul soarelui arăzător al Californiei.

Cu numai un an în urmă, Gerard Butler apărea cu o tunsoare scurtă, iar părul său era castaniu fără nicio urmă de blond sau gri. Actorul a optat pentru un aspect cât mai natural, mai ales că s-a aflat la Berlin unde a prezentat în cadrul Festivalului Internaţional de Film filmul “Coriolanus”, impresionantul debut regizoral al lui Ralph Fiennes. În faţa jurnaliştilor a preferat să evite să apară altfel decât în forma sa naturală, pentru a nu suscita comentarii negative, ceea ce de altfel nici nu s-a întâmplat. Atât Gerard Butler, cât şi Ralph Fiennes au avut parte de cronici favorabile, fiind în topul preferaţilor criticilor la premii.

Noua sa imagine are mari şanse să fie văzută în comedia romantică “Playing The Field”, la care va începe să lucreze în curând. Anul acesta, actorul va putea fi văzut anul acesta în doua filme “Machine Gun Preacher” şi “Movie 43”. Acesta din urmă este un proiect cu totul special, o comedie care include mai multe scurmetraje la care şi-au dat concursul nume importante precum Hugh Jackman, Kate Winslet, Anna Faris, Kristen Bell, Emma Stone, Jush Duhamel şi Richard Gere, Naomi Watts, Sean William Scott, Elizabeth Banks şi Uma Thurman also star. Totodată, Geard Butler îşi va împrumuta din nou vocea în partea a doua a animaţiei “How to Train Your Dragon”.