Gerard Depardieu a fentat tribunalul

Actorul ruso-francez Gerard Depardieu, care a început, la New York, turnarea unui film despre afacerea Dominique Strauss-Kahn, în regia lui Abel Ferrara, a fost absent la procesul său de vineri de la Paris, în care este inculpat pentru conducerea unui scuter în stare de ebrietate. ”A dorit să fie prezent, însă nu a putut, regretă profund”, a declarat avocatul său, Eric de Caumont, înaintea audierii la Tribunalul Corecţional. Gerard Depardieu trebuia să compară iniţial în faţa tribunalului în cadrul unei proceduri simplificate, însă nu s-a prezentat la audierea din 8 ianuarie, fiind acum judecat în sistem clasic. La acel moment, actorul se afla în Muntenegru, pentru a vorbi despre turnarea filmului şi a dat asigurări că se va prezenta în faţa justiţiei. ”Nu am fugit nici de tribunal, nici de justiţie. Călătoria în Muntenegru era programată. Am avertizat tribunalul”, declara actorul atunci.

Pe 29 noiembrie 2012, la Paris, Gerard Depardieu a fost implicat într-un accident de scuter în urma căruia i-a fost depistată o alcoolemie de 1,8 grame pe litru de sânge. Nivelul maxim legal în Franţa este de 0,5 grame. Starul francez riscă o amendă de 4.500 de euro şi până la doi ani de închisoare, în plus faţă de cele şase puncte de penalizare.