Compania elvețiană producătoare de ceasuri de lux Cvstos a lansat la cererea actorului francez Gerard Depardieu, devenit cetățean rus, o linie de ceasuri cu stema Federației Ruse, vulturul cu două capete, pe care actorul o promovează sub sloganul "Proud to be Rusian" (Mândru că sunt rus). Prețul bijuteriei nu a fost comunicat deocamdată.

Gerard Depardieu a sosit în Rusia la sfârșitul anului 2012, părăsindu-și țara natală pentru a nu plăti statului francez impozite pe care le consideră prea mari. El s-a stabilit în orașul Saransk, la 600 de kilometri de Moscova, după ce președintele Vladimir Putin i-a acordat cetățenia rusă.