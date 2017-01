Gerd Muller aplaudă recordul lui Ronaldo

De 32 de ani Germania a dat cel mai bun marcator al turneelor finale ale Cupei Mondiale. Marţi, recordul de 14 goluri al lui Gerd “Der Bomber” Muller a căzut, iar noul golgeter al Mondialelor este brazilianul Ronaldo. Atacantul lui Real Madrid a deschis scorul în confruntarea din optimi cu Ghana, înscriind al 15-lea gol la Campionatele Mondiale. Performanţa lui Ronaldo a fost salutată chiar de fostul deţinător al recordului, Gerd Muller. “La startul turneului mai avea nevoie doar de două goluri de a-mi egala recordul şi nu este nici o surpriză că pînă acum a înscris de trei ori. Pentru mine Ronaldo este cel mai bun, este cel mai complet atacant din lume. A fost criticat pe nedrept. Brazilia are nevoie de Ronaldo”, a afirmat Muller despre noul deţinător al recordului. Cel care a purtat Germania spre titlul mondial din 1974 declară că nu are nici un regret că recordul i-a fost depăşit: “Niciodată nu m-am considerat un deţinător al acestui record. Pentru mine, adevăratul recordman a fost Just Fontaine care a înscris într-o singură ediţie 13 goluri (Suedia, 1958)”.

Gerd Muller a salutat şi forma echipei naţionale a Germaniei, pe care o creditează cu şanse reale la cucerirea titlului mondial. “Dacă în meciurile pregătitoare defensiva germană lăsa de dorit, la turneul final este punctul forte al echipei lui Klinsmann. Apărarea mi se pare mai la înălţime decît cuplul de atacanţi Klose - Podolski. Germania are şanse mari să devină campioană mondială”, a afirmat Muller. Clasamentul celor mai buni marcatori din istoria Campionatului Mondial: 1.Ronaldo (Brazilia/ 1998-2002-2006) - 15 goluri; 2.Gerd Muller (Germania/ 1970-1974) - 14g; 3.Just Fontaine (Franţa/ 1958) - 13g; 4.Pele (Brazilia/ 1958-1962-1966-1970) - 12g; 5.Sandor Kocsis (Ungaria/ 1954) şi Jurgen Klinsmann (Germania/ 1990-1994-1998) - 11g; 7.Helmut Rahn (RF Germania/ 1954-1958), Teofilo Cubillas (Peru/ 1970-1978), Grzegorz Lato (Polonia/ 1974-1978-1982), Gary Lineker (Anglia/ 1986-1990) şi Gabriel Batistuta (Argentina/ 1994-1998-2002) - 10g.