„Gerea are mandat de a elabora o nouă Lege a minelor”

Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri seară, că ministrul Economiei, Andrei Gerea, are mandat să elaboreze un nou proiect al Legii minelor, care să fie adoptat de Parlament. „Legea minelor noi am susţinut-o, Crin Antonescu a avut o ezitare destul de lungă, după care nu a mai trecut. Acum, ministru liberal Andrei Gerea, în care eu am toată încrederea, trebuie să vină cu un nou proiect, pentru că a fost o propagandă că e o Lege a minelor, dar, de fapt, este despre Roşia Montană. Nu, se referea la Remin Baia Mare, care altfel se închide şi intră în faliment, la ConversMin, la CupruMin, la toate exploatările de resurse minerale. Gerea are mandat şi din partea mea, dar şi din partea, cred, a domnului Antonescu de a veni cât mai repede cu un proiect care să fie adoptat de Parlament”, a spus Ponta. Legea minelor nu a fost adoptată recent de Camera Deputaţilor din cauza numărului insuficient de voturi acordate.