Gerlem ratează meciurile cu Oţelul şi Dinamo

Lipsită de aportul lui Gerlem, formaţia pregătită de Ion Marin a cedat dără drept de apel în ultimele două etape din Liga I, marcînd un singur gol şi încasînd şapte. Accidentat în urmă cu două săptămîni, brazilianul va rata şi următoarele două partide ale Farului, leziunea musculară suferită fiind mai gravă decît s-a estimat iniţial. Astfel, chiar dacă a început deja alergările uşoare, Gerlem nu va intra pe teren în meciurile cu Oţelul Galaţi şi Dinamo, revenirea fiind preconizată pentru întîlnirea cu Poli Timişoara, de pe 18 octombrie. “Este greu să nu joci, ci doar să faci alergări uşoare. Sper să mă recuperez cît mai rapid, să mă pregătesc alături de colegii mei şi să pot juca. Nu ştiu exact cît voi lipsi, probabil vreo trei săptămîni, deocamdată mă pregătesc separat”, a spus atacantul sud-american, care se antrenează sub supravegherea preparatorul fizic Gheorghe Avram. În privinţa ultimelor rezultate ale echipei sale, Gerlem crede că Farul trebuie să treacă peste aceste eşecuri cît mai rapid. “Nu contează faptul că am lipsit eu, pentru că sîntem un grup şi fiecare dintre noi trebuie să-şi facă treaba. Echipa a avut două rezultate mai slabe, dar trebuie să ţinem capul sus, să jucăm şi să cîştigăm sîmbătă cu Oţelul”, a adăugat brazilianul. Profitînd de această accidentare, Gerlem va pleca astăzi în Brazilia pentru a-şi rezolva problemele legate de efectuarea stagiului militar şi va reveni marţi în România. Pe de altă parte, fotbaliştii constănţeni vor participa, azi, de la ora 16.00, la inaugurarea magazinului de prezentare al clubului.

Poli Iaşi - FC Farul se joacă pe 12 octombrie

Partida Poli Iaşi - Farul Constanţa, din etapa a 5-a a Ligii I, care nu s-a disputat pentru că nocturna de pe Stadionul “Emil Alexandrescu” nu s-a mai aprins, a fost reprogramată de LPF pentru 12 octombrie, conform anunţului făcut de directorul departamentului de competiţii, Mircea Ionescu. Directorul executiv al grupării de pe litoral, Dan Pâra, a declarat însă că nu a primit nicio înştiinţare din partea LPF cu privire la reprogramare şi că nu înţelege de ce s-a luat o astfel de decizie, atîta vreme cît gruparea constănţeană va depune un memoriu la TAS. “Noi am făcut o notă scrisă la FRF şi le-am cerut să nu reprogrameze meciul cu Poli Iaşi, pentru că noi vrem să ne adresăm direct la TAS”, a spus Pâra. În schimb, preşedintele executiv al Politehnicii Iaşi, Sorin Boca, a spus că pentru ieşeni cazul “nocturna” este unul închis, iar LPF a decis reprogramarea meciului la cererea moldovenilor: “După ce Comisia de Apel a respins memoriul clubului Farul, am depus o cerere la Liga Profesionistă de Fotbal prin care am solicitat reprogramarea meciului cu Farul. Decizia de programare a partidei este justă, din moment ce atît Comisia de Disciplină, cît şi cea de Apel ne-au dat dreptate. Din punctul nostru de vedere acest caz este încheiat, noi vom pregăti partida de pe 12 octombrie”. Explicaţia dată de Mircea Ionescu a fost însă una ciudată: “Meciul se va disputa la data de 12 octombrie, cu începere de la ora 18.45. Partida o puteam planifica şi fără să-i consult. Farul chiar dacă va face apel la TAS, acolo se va decide doar penalizarea pe care o va suferi Poli Iaşi. Meciul se va disputa atunci”.