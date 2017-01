Germania - Anglia, în optimile de finală

După Grupele A şi B, ieri a fost rândul Grupelor C şi D să-şi stabilească formaţiile calificate în optimile de finală ale turneului final din Africa de Sud. Sâmbătă, 26 iunie, de la ora 21.30, la Rustenburg, în al doilea joc din optimi, SUA (locul 1 în Grupa C) va întâlni Ghana (locul 2 în Grupa D), în a treia confruntare din optimi, programată duminică, 27 iunie, de la ora 17.00, la Bloemfontein, Germania (locul 1 în Grupa D) - Anglia (locul 2 în Grupa C). În primul meci din optimi, sâmbătă, 26 iunie, de la ora 17.00, la Port Elizabeth, se vor înfrunta Uruguay (locul 1 în Grupa A) şi Coreea de Sud (locul 2 în Grupa B), iar în a patra partidă din optimi, duminică, 27 iunie, de la ora 21.30, la Johannesburg, pe Stadionul “Soccer City”, se vor afla faţă în faţă Argentina (locul 1 în Grupa B) şi Mexic (locul 2 în Grupa A).