Germania - România, în ultima etapă din Liga Europeană la volei masculin

Naţionala României va susţine la sfîrşitul acestei săptămîni ultimele meciuri contînd pentru Liga Europeană la volei masculin, ediţia 2009. Fără şanse de calificare în Final Four, tricolorii vor evolua în deplasare, cu Germania, partidele fiind programate la Bamberg, sîmbătă de la ora 20.30 şi duminică de la ora 18.00. Antrenorii Stelian Moculescu şi Mircea Dudaş vor aborda jocurile din Germania fără cei mai buni componenţi ai echipei, care au primit două săptămîni de vacanţă după “dubla” cu Grecia. Din lotul deplasat în Germania fac parte următorii voleibalişti: Bartha şi Moisa - coordonatori; Dumitrache - universal; Laza, Gheorghiţă şi Spînu - centri; Ciortea, Bălhăceanu, D. Pavel şi Tofan - extreme; Tănăsescu şi Gavril - libero. „Este un excelent prilej de a vedea potenţialul celor convocaţi acum şi să decidem în ce măsură ne putem baza pe ei în viitor”, a declarat “secundul” Mircea Dudaş. „Germanii era favoriţi la victorie şi dacă noi veneam cu prima echipă, iar eu cred că sînt cei mai buni din grupă. Vor să meargă în Final Four, au prima şansă la victorie, dar noi ne vom bate pentru fiecare punct şi vom vedea ce va fi. Noi sîntem mulţumiţi pentru cele patru victorii obţinute, mai ales că am tratat Liga Europeană ca pe o competiţie pregătitoare a turneului din Serbia”, a spus “principalul” Stelian Moculescu. Cel care l-a înlocuit pe Moculescu la cîrma naţionalei germane, spaniolul Raul Lozano, l-a convocat pentru meciurile cu România şi pe universalul Jochen Schops, de la Iskra Odinţovo, pentru a-l reintroduce în ritm după vacanţă. „Vrem să cîştigăm cît mai clar ambele meciuri cu România, pentru a nu depinde în lupta pentru primul loc de rezultatele Belgiei cu Grecia. Oricum, principalul obiectiv rămîne calificarea la Mondiale şi de aceea l-am reintegrat pe Jochen Schops în echipă. Probabil că va juca într-o singură partidă”, a anunţat Lozano. Germania va juca în turneul decisiv pentru calificarea la Mondiale între 7 şi 9 august, la Tampere, alături de Finlanda, Rusia şi... Belgia, rivala din Liga Europeană!

Sfîrşitul acestei săptămîni programează în Turcia, la Kayseri, turneul Final Four al Ligii Europene de volei feminin. Programul jocurilor se prezintă astfel - sîmbătă, semifinale, ora 16.00: Serbia - Franţa; ora 18.30: Turcia - Bulgaria; duminică, ora 15.00: finala mică; ora 17.30: finala mare.