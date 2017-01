Germania a umilit Brazilia

Germania a devenit prima finalistă a Campionatului Mondial din Brazilia, după ce a depăşit, marţi noapte, de o manieră categorică, scor 7-1 (5-0), naţionala ţării gazdă, prin golurile lui Thomas Muller (min. 11), Klose (min. 23), Kroos (min. 25 şi 26), Sami Khedira (29) şi Schurrle (min. 69 şi 79), onoarea Braziliei fiind salvată de Oscar (min. 90). Nimeni nu putea anticipa un astfel de deznodământ între două formaţii care au împreună opt titluri mondiale (cinci - Brazilia, trei - Germania), stadionul “Mineirao” din Belo Horizonte rămânând în memoria tuturor pentru cea mai mare ruşine din istoria fotbalului brazilian. Brazilia nu i-a avut în teren pe Thiago Silva (suspendat) şi Neymar (accidentat), dar diferenţa de pe teren a fost mult prea mare în favoarea Germaniei. Căpitanul Braziliei din acest meci, David Luiz, a ridicat tricoul lui Neymar, absent până la finalul Cupei Mondiale, la intrarea pe teren, gestul fiind repetat alături de portarul Julio Cesar în timpul intonării imnului naţional.

GERMANIA A SCRIS ISTORIE ÎN FAŢA CVINTUPLEI CAMPIOANE MONDIALE. Thomas Muller a speculat prima eroare din defensivă în min. 11, când a reluat nestingherit cu latul, de la aproximativ opt metri, o lovitură de la colţul terenului executată de Kroos: 1-0 pentru Germania. În min. 23, Klose a mărit diferenţa cu un şut din interiorul careului, pentru ca Toni Kroos, desemnat jucătorul meciului, să reuşească o dublă în min. 25 şi 26 (cea mai rapidă dublă din istoria turneelor finale) pentru un incredibil 4-0. Sami Khedira a amuţit încă o dată asistenţa în min. 29, 5-0 pentru Germania. Defensiva Braziliei a continuat să gafeze şi în actul secund, iar echipa lui Joachim Low a mai punctat de două ori prin nou-intratul Andre Schurrle, în min. 69 şi 79, ultimul gol - cu un şut sub bara transversală. Mesut Ozil ar fi putut duce scorul la 8-0, dar a ratat singur cu Julio Cesar, pentru ca Brazilia să înscrie... pe contraatac (!!!) în min. 90, prin Oscar, acesta stabilind scorul final: Brazilia - Germania 1-7.

Au evoluat - Brazilia: Julio Cesar - Maicon, David Luiz, Dante Bonfim, Marcelo - Fernandinho (46 Paulinho), Luiz Gustavo - Bernard, Oscar, Hulk (46 Ramires) - Fred (69 Willian); Germania: Neuer - Lahm, J. Boateng, Hummels (46 Mertesacker), Howedes – S. Khedira (77 Draxler), Schweinsteiger, Kroos - T. Muller, Klose (58 Schurrle), Ozil. Cartonaş galben: Dante Bonfim. Au arbitrat: Marco Rodriguez - Marvin Torrentera şi Marcos Quintero (toţi din Mexic).

NEMŢII AU FOST FERICIŢI, BRAZILIENII - DEZAMĂGIŢI. „Suntem foarte fericiţi. Am câştigat şi suntem în finală. Am înfruntat cu mult calm şi ordine profunda emoţie şi pasiune a brazilienilor. Ne-am spus că, dacă suntem curajoşi şi conştienţi de forţele noastre, vom câştiga acest meci. Ne-am folosit de imensa presiune pusă pe naţionala Braziliei”, a precizat antrenorul Germaniei, Joachim Low. „Am făcut tot ce ne-a stat în putinţă, am dat totul. Iertaţi-ne. Suntem dezolaţi că nu putem continua până în finală. Dar vom lupta pentru locul al treilea şi sper că vom avea sprijinul fanilor. Eu am făcut echipa, eu sunt responsabil. Echipa Germaniei are multe calităţi, însă ceea ce s-a întâmplat nu este normal“, a spus tehnicianul Braziliei, Luis Felipe Scolari.

Fundaşul brazilian Dante Bonfim a declarat, după înfrângerea severă din meciul cu Germania, că jucătorii „auriverde“ au avut câteva minute de blocaj mental, iar David Luiz a cerut iertare poporului brazilian. „Îmi doream să văd oamenii din Brazilia zâmbind. Toată lumea ştie ce important este pentru mine să văd Brazilia fericită datorită fotbalului. Ei au meritat victoria, au fost mai buni ca noi, s-au pregătit mai bine. Este o zi foarte tristă. Cer iertare poporului brazilian”, a declarat David Luiz, cu ochii în lacrimi. Şi portarul Julio Cesar a spus că nu poate explica înfrângerea din meciul cu Germania, subliniind că ar fi preferat ca partida să fie pierdută cu 0-1, din cauza unei greşeli făcute de el, informează as.com.

De cealaltă parte, nemţii au recunoscut că le-a ieşit totul în partida cu brazilienii. „Greu de descris această seară. Nu ne-am aşteptat, dar se vede cât de diferite pot fi meciurile. În prima repriză am fost extraordinari, am spart toate ghinioanele. Mai avem un singur meci, trebuie să jucăm pe viaţă şi pe moarte şi să câştigăm titlul. Astăzi (n.r. - marţi noapte) ne-a mers perfect. Nu există nicio echipă care să ne stea în faţă”, a declarat Thomas Muller.