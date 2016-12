Germania amână aprobarea măsurilor climatice

Guvernul Germaniei amână aprobarea unui set complex de măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice, cu mai puțin de o săptămână înainte de întâlnirea internațională de la Marrakesh, care vizează combaterea încălzirii globale, potrivit ”The Wall Street Journal” (WST). Deși amânarea din partea Germaniei nu va avea un impact imediat asupra implementării acordului de la Paris, votat de 190 de țări, experții susțin că o prezență slabă a Germaniei la întâlnirea de la Marrakesh ar putea avea un efect semnificativ. Ministrul german al Mediului, Barbara Hendricks, a declarat recent presei că planul nu va fi gata până în decembrie. ”Planurile Germaniei în domeniul climatic sunt prea slabe și nu îndeplinesc Acordul Climatic de la Paris, existând posibilitatea ca Guvernul să nu îndeplinească nici normele slabe stabilite deja”, potrivit unui comunicat transmis vineri de Energy Watch Group.

În ciuda faptului că Acordul de la Paris intră în vigoare pe 4 noiembrie, există posibilitatea ca unul dintre liderii în domeniul climatic, Germania, să meargă la conferința COP22 din Marrakesh fără un plan de acțiune, arată un studiu realizat de Energy Watch Group și de Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO). ”Guvernul federal trebuie să rescrie complet Conceptul Energetic și normele climatice. Reducerea nivelului emisiei de gaze cu efect de seră cu 80-95% până în 2050, comparat cu nivelul din 1990, este inadecvată pentru a îndeplini normele propuse de Acordul de la Paris”, susține Hans-Josef Fell, unul dintre autorii studiului, președinte al Energy Watch Group și membru în Parlamentul german, în perioada 1998-2013. ”Măsurile de protecție a climatului nu aduc reduceri semnificative ale emisiilor. Temperatura globală crește la un nivel fără precedent. Având în vedere consecințele pe care le observăm azi, orice creștere a temperaturilor globale, de 1,5 grade Celsius sau mai puțin, ar trebui să fie inacceptabilă. Ținta ar trebui să fie reducerea la nivelul preindustrial”, adaugă Fell.

Noul studiu ”Politicile germane climatice” evidențiază că planul de reducere a emisiilor în Germania a fost depășit în fiecare an, începând cu 2010, în special în domeniul transportului, al electricității și al agriculturii. Potrivit proiecțiilor guvernamentale, sectorul de transport va depăși normele din 2035 cu 91%. ”Studiul arată clar că politica energetică din prezent a Germaniei îndepărtează orice posibilitate de a îndeplini normele climatice stabilite la Paris. În comparație cu măsurile ambițioase ale celorlalte țări, Germania rămâne în urmă cu acțiunea de protecție climatică”, a declarat Volker Quaschning, profesor de sisteme energetice regenerabile la HTW Berlin - Universitatea de Științe Aplicate.