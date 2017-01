Germania, ameninţată cu eliminarea

Conform clasamentului, Ghana are prima şansă la calificarea în optimi de finală, un egal fiindu-i mai mult decât suficient. Singura problemă ar fi faptul că întâlneşte Germania, o echipă de temut, mai ales atunci când este cu cuţitul la os, cum este cazul acum! Calculele calificării sunt simple - cine câştigă merge mai departe, egalul le poate duce pe ambele echipe în optimi, în caz că Serbia nu câştigă, în timp ce înfrângerea dă şanse de calificare (mici) în optimi doar Ghanei, Germania fiind eliminată dacă pierde în această seară. Elevii lui Low vor lupta, deci, doar pentru victorie, pentru a nu sta la mâna rezultatului de la Nelspruit. O singură absenţă la europeni - Klose suspendat, Joachim Low urmând să decidă dacă îl va folosi vârf pe Cacau sau Gomez. În rest, antrenorul german nu prea are motive să schimbe echipa, care a jucat bine şi cu Serbia, în ciuda înfrângerii suferite. Sârbul Milovan Rajevac are, însă, probleme mari cu accidentările, doi fundaşi centrali - John Mensah şi Vorsah - fiind în infirmerie. Poate acesta este şi punctul slab al ghanezilor - centrul defensivei, unde Addy a gafat de câteva ori în meciul cu Australia. Rajevac mai are probleme şi cu vedeta echipei - Muntari, cu care s-a certat după meciul cu Australia, jucătorul lui Inter fiind nemulţumit că nu este titular.

Formaţiile probabile - Ghana (antrenor Milovan Rajevac): Kingson - Pantsil, Addy (Vorsah), Jonathan Mensah, Sarpei - Annan, K. Boateng - Tagoe, Asamoah, Ayew - A. Gyan; Germania (antrenor Joachim Low): Neuer - Lahm, Mertesacker, Friedrich, Badstuber - Schweinsteiger, Khedira - T. Muller, Ozil, Podolski - Cacau (Gomez). Arbitrează: Carlos Simon (Brazilia).