Germania, asediată: peste 33.000 de refugiaţi în zece zile

Peste 33.000 de refugiaţi au intrat în Germania prin frontiera sudică a landului Bavaria în perioada 26 decembrie-4 ianuarie, de zece ori mai mulţi decât anul trecut în aceeaşi perioadă, a anunţat marţi ministrul de Interne al Bavariei, Joachim Hermann, informează agenţia DPA. "Zilnic, aproximativ 3.000 de refugiaţi ajung în Germania", a declarat ministrul de Interne al Bavariei, Joachim Hermann, membru al partidului Uniunea Creştin-Socială, partenerul de coaliţie al Partidului Creştin-Democrat (CDU) al lui Merkel. "Aceste cifre sunt, pur şi simplu, prea mari", a adăugat Hermann.

Săptămâna trecută, premierul bavarez, Horst Seehofer, a susţinut, într-un interviu acordat ziarului german Bild, că Germania trebuie să limiteze numărul de imigranţi în ţară, întrucât are o capacitate maximă de acceptare a 200.000 de solicitanţi de azil pe an, lansând o dezbatere puternică în coaliţia de la guvernare. Merkel a refuzat până în prezent să stabilească o limită în privinţa numărului de imigranţi. Iar cu ocazia noului an s-a adresat cetăţenilor germani, afirmând că fluxul de imigranţi din ţară "este o oportunitate pentru ziua de mâine".