Germania, Irlanda, Norvegia şi Franţa caută stomatologi, asistenţi medicali, veterinari şi bucătari

Franţa, Irlanda, Norvegia şi Germania recrutează, prin reţeaua europeană Eures, medici stomatologi, asistenţi medicali, doctori veterinari, ingineri sau bucătari, salariile oferite depăşind, în unele cazuri, 40.000 de euro pe an.

GERMANIA Germania oferă, prin reţeaua Eures, 50 de posturi de asistent medical pentru spitale, azile şi instituţii medicale. Persoanele interesate să ocupe unul dintre aceste posturi trebuie să aibă diplomă de absolvire a unei şcoli postliceale sau universitare de asistenţi medicali, acreditată. Cunoştinţele de limbă germană nivel de bază constituie un avantaj, dar nu sunt obligatorii pentru a fi recrutat. Angajatorul oferă un salariu de 11,22 euro pe oră, asigurare socială, asigurare de sănătate şi un curs lingvistic în România, cu profesori specializaţi şi material didactic special conceput pentru domeniul medical. Costurile cursului sunt finanţate de companie, cursantul trebuind să plătească doar cărţile necesare. Contractul de muncă este pe perioadă nedeterminată, iar programul de lucru este de aproximativ 40 de ore pe săptămână. De asemenea, se asigură sprijin pentru găsirea unei locuinţe şi integrarea în Germania, compania ocupându-se de toate demersurile necesare pentru recunoaşterea profesiei în ţara gazdă.

IRLANDA În Irlanda este disponibil, conform anunţului, un post de Front End Developer & UX-UI Specialist, responsabil cu designul produselor firmei din punct de vedere al arhitecturii informaţiei şi interacţiunii utilizator, cu creare de wireframe-uri detaliate şi design vizual, a documentaţiei de tipul "design rationale", cu crearea machetelor vizuale bazate pe ghidurile predefinite pentru brand/stil. Angajatorul solicită excelente abilităţi ca dezvoltator front end, experienţă între doi şi patru ani în designul interfeţelor utilizator, precum şi cunoaşterea limbii engleze. Salariul oferit este de 32.000 de euro pe an pentru un program de opt ore pe zi şi cinci zile pe săptămână, iar contractul este pe durata nedeterminată, începând din 1 septembrie. Tot în Irlanda mai este vacant un post de PHP Developer, pentru care se cer: o diplomă în IT, cel puţin doi ani experienţă în PHP-nivel expert , MySQL Postgre SQL şi Database design, precum şi cunoaşterea limbii engleze. Salariul oferit este de 32.000 de euro pe an.

Persoanele interesate să lucreze în Irlanda mai au la dispoziţie şi un post de inginer software, la un departament de "testare şi verificare". Postul presupune proiectarea şi implementarea unui Test Harness pentru realizarea de teste de regresie, de integrare, de sistem şi de performanţă, conform specificaţiilor de testare, analiza şi raportarea rezultatelor obţinute, configurarea şi menţinerea unui test automatizat Framework care să lucreze cu sistemele client/server HTML sau Java. De asemenea, persoana care va ocupa postul trebuie să interacţioneze cu echipa de ingineri şi cu cea suport pentru a crea şi menţine un produs de calitate. Membrii noi ai echipei sunt motivaţi şi îndrumaţi în domeniul automatizării. "Mediul de lucru este stimulant. Sunt necesare excelente abilităţi de comunicare scris şi vorbit, motivare şi spirit de echipă. Minimum patru ani experienţă în domeniul testări automatizate. Experienţă în utilizarea şi întreţinerea unui Framework de testare automată (cum ar fi Robot Framwork), experienţă în automatizarea Java Client, Java API şi HTML, utilizarea Selenium, SQL, NoSQL. Abilităţi excelente de programare în Python, Jython etc, cunoaşterea Java. Experienţa în domeniul tehnologiilor virtuale reprezintă avantaj. Cunoştinţe de bază în domeniul reţelelor, Protocoalelor Telecom etc.", se arată în anunţul de angajare. De asemenea, angajatorul solicită candidaţilor excelente abilităţi de comunicare, scris şi vorbit, în limba engleză.

FRANŢA O companie din Franţa caută 10 medici dentişti, pentru clinici situate în zone foarte accesibile transportului public. Candidaţii trebuie să fie licenţiaţi în stomatologie şi să vorbească limba franceză la nivel mediu. Durata contractelor este nederminată, iar nivelul de salarizare nu este precizat.

NORVEGIA O fermă din sud-vestul Norvegiei, care produce lapte, carne de bovine, porcine şi ovine, angajează un veterinar. "De asemenea, la fermă se cultivă iarbă. Munca de zi cu zi va include hrănirea animalelor şi activităţi veterinare. Candidatul va lucra ca asistent de fermier şi ca veterinar", se arată în anunţul de angajare. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai Facultăţii de Medicină Veterinară, iar cei care au cel puţin cinci ani experienţă de lucru cu animale şi ştiu să conducă un tractor au un avantaj în ocuparea postului. Angajatorul doreşte să lucreze cu o persoană pozitivă, onestă, precisă în muncă şi căreia să îi placă să stea pentru o perioadă în Norvegia. Candidaţii trebuie să vorbească fluent limba engleză. Pentru început, salariul oferit este de 24 de euro brut pe oră, iar angajatorul precizează că oferă un apartament de închiriat şi acces la maşină şi este dispus să achite cheltuielile de deplasare în Norvegia. Tot în Norvegia, mai sunt vacante două posturi de bucătar preparate indiene, pentru care se cere calificare şi experienţă de cinci-zece ani, iar experienţa europeană în bucătărie cu specific indian constituie avantaj. Cei interesaţi trebuie să aibă şi bune cunoştinţe de limba engleză. Salariile oferite sunt între 31.000 şi 43.000 de euro brut pe an, în funcţie de experienţă şi calificare. Angajarea se face cât mai curând posibil, contractul fiind permanent, cu normă întreagă. Angajatorul menţionează că poate ajuta la găsirea locuinţei şi la aducerea familiei în Norvegia. În aceeaşi ţară mai este vacant un post de bucătar a la carte, care să lucreze într-un restaurant de înaltă clasă, cu specific italian. Cei interesaţi ar trebui să aibă calificare de bucătar-şef, experienţă relevantă în muncă de cel puţin doi ani şi bune cunoştinţe de limba engleză. Salariul oferit este de 3.086 - 3.333 de euro brut pe lună, iar orele lucrate suplimentar sunt plătite în plus cu 40 la sută din salariu. De asemenea, în zilele de lucru se oferă cazare şi hrană. Contractul este pe perioadă determinată, până în 20 decembrie 2014, cu posibilitate de prelungire. Angajarea se face cât mai curând posibil.