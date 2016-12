Germania nu se teme de forţa Argentinei

Meciul din sferturile de finală, dintre Germania şi Argentina, programat sâmbătă, de la ora 17.00, la Cape Town, a încins atmosferă în tabăra celor două combatante. După ce selecţionerul “pumelor”, Diego Armando Maradona, a interpretat drept o reacţie nervoasă atacul dur al mijlocaşul Bastian Schweinsteiger la adresa jucătorilor şi suporterilor argentinieni, ieri a venit rândul managerului general al naţionalei Germaniei, Oliver Bierhoff, să iasă la rampă. „Nu suntem nervoşi şi nici Schweinsteiger nu este. El are deja multă experienţă în spatele lui. Suntem concentraţi pe ceea ce trebuie să facem”, a reacţionat Bierhoff. La rândul său, căpitanul Germaniei, Philipp Lahm, a precizat că există tensiune înaintea meciului, însă nu este vorba de nervozitate. „Este ceva normal. Vom juca în sferturile de finală ale Campionatului Mondial cu una dintre favoritele competiţiei”, a spus Lahm. În schimb, mijlocaşul Mesut Ozil a spus că echipa germană nu are niciun complex în faţa Argentinei, dar a recunoscut că Argentina are jucători excepţionali. „Ştim calitatea echipei argentiniene. Are jucători excepţionali, de clasă mondială, însă nu trebuie să ne fie frică, şi noi avem multe calităţi. Obiectivul nostru este să câştigăm acest meci, am arătat de ce suntem capabili în meciul cu Anglia”, a declarat Mesut Ozil. Germania şi Argentina s-au întâlnit în urmă cu patru ani, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2006, când nemţii au câştigat, scor 4-2, după executarea loviturilor de departajare.