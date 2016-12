Germania spune NU aderării României la Schengen

PREA VERTICAL Weekendul care tocmai a trecut a fost fără îndoială unul al păruielilor politice pe tema Schengen. Deşi ştiu că în ce priveşte pregătirile pentru Schengen, suntem gata de ceva vreme din punct de vedere tehnic şi al pregătirii personalului de la frontiere, şi că în ultima perioadă România nu a fost acceptată în acest spaţiu din motive care au ţinut mai mult de lupte electorale în statele care s-au opus accederii României în Schengen, PDL şi Băsescu au încercat să arunce pe umerii actualului Executiv vina unei eventuale noi amânări a acceptării României în spaţiul mult râvnit. Luptele de weekend au început de vineri seară, când ministrul român de Externe, Titus Corlăţean, a declarat că Germania este principala ţintă a demersurilor politico-diplomatice ale României cu privire la aderare. „Nu este o speţă simplă. Sunt lucruri care au fost afirmate în trecut, o condiţionare a MCV şi a Schengen. Mai sunt şi alegeri în acest an în Germania, alegeri parlamentare, şi tema asta a emigraţiei şi a lucrurilor care s-ar putea întâmpla nu este o temă simplă. Eu vă asigur că facem tot ceea ce trebuie să facem în speranţa că la reuniunea de peste o săptămână a Consiliului JAI se va ajunge la o decizie favorabilă pe o soluţie de compromis”, a spus Corlăţean. În concluzie, ministrul de Externe a spus că o eventuală nouă decizie de amânare a aderării României la Schengen la Consiliul JAI de săptămâna viitoare va afecta \"credibilitatea procesului\", iar ţara noastră ar putea să nu mai fie interesată de aderare şi doar să aştepte o invitaţie de la UE.

MAI-MAE: „ROMÂNIA A ÎNDEPLINIT TOATE CRITERIILE DE ADERARE LA SPAŢIUL SCHENGEN”

DELIMITARE Imediat, Băsescu a remis un comunicat prin care se delimitează de afirmaţiile lui Corlăţean şi îl sfătuieşte \"să renunţe la afirmaţii de acest gen pentru a nu crea o percepţie falsă în rândul statelor membre ale UE cu privire la agenda europeană a României\". Cum liderul politic german Angela Merkel este un aliat tradiţional al preşedintelui României, partidul din buzunarul prezidenţial a simţit nevoia să sară în apărarea Germaniei, atacând guvernul român. Preşedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, sâmbătă, că România nu trebuie să renunţe la aderarea la spaţiul Schengen, ci la ministrul de Externe, Titus Corlăţean, care a făcut declaraţii \"iresponsabile\". Atacat la baionetă de portocalii, Corlăţean a răspuns public întrebându-l pe Traian Băsescu dacă, fiind atât de preocupat de problema Schengen, a sunat-o vreodată pe prietena sa politică, Angela Merkel, pentru a-i cere ajutorul. Niciun răspuns...

SUSŢINERE POLITICĂ La rândul lor, guvernanţii i-au luat apărarea lui Corlăţean, care „a vorbit în numele Executivului, după cum a declarat chiar premierul Victor Ponta, care i-a dat şi o replică şefului statului: \"Legat de reacţia preşedintelui Băsescu, cred că, de câte ori tace şi nu mai face scandal, de atâtea ori este mai bine pentru România, pentru că în cei 9 ani în care domnul preşedinte Băsescu s-a ocupat, mai mult sau mai puţin constituţional, de relaţiile României în Europa, a ratat absolut toate ţintele: avem MCV în continuare, nu am intrat în Schengen, nu suntem nici măcar aproape de euro, deci eşec pe linie pentru domnul preşedinte Băsescu. Cu cât tace şi cu cât face mai puţin scandal, cu atât Guvernul României şi România au şanse să se integreze mai repede şi mai bine în Europa. Scandalul din ultimii 8-9 ani ne-a adus doar eşecuri, cred că acum Guvernul trebuie să aibă o altă strategie, mai eficientă şi mai demnă privind relaţiile noastre europene\". Şi preşedintele PNL a anunţat că, din punct de vedere politic, poziţia Guvernului este susţinută de USL.

POZIŢIA GERMANIEI Ministrul federal de Interne de la Berlin, Hans-Peter Friedrich, a declarat într-un interviu pentru Spiegel că va opune la Consiliul JAI din 7-8 martie dreptul de veto al Germaniei împotriva aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen. Hans-Peter Friedrich (CSU) doreşte împiedicarea unei aderări rapide a Bulgariei şi României la spaţiul Schengen şi ridicarea controalelor de graniţă pentru cetăţenii acestora. Dacă în urma votului din cadrul reuniunii miniştrilor de Justiţie şi Afaceri Interne (Consiliul JAI - n.r.) ambele ţări vor fi admise, \"intrarea acestora va fi împiedicată prin veto-ul german\", a declarat Friedrich în interviul pentru Spiegel, anticipat printr-un rezumat apărut duminică în pagina online a Rheinische Post. \"Chiar şi considerarea aderării parţiale, adică intrarea cu aeroporturile şi porturile maritime, este scoasă de la masa discuţiilor\", a completat ministrul german.

REPLICA PRIMULUI MINISTRU Premierul Victor Ponta a declarat, aseară, că nu are nimic de reproşat Germaniei cu privire la aderarea la Schengen, ci celor din România care \"înjură şi vorbesc de rău România\" pe la Bruxelles şi Berlin şi \"se bucură că ne scufundăm după ce au dat găuri în barcă\". Premierul a subliniat din nou că Guvernul nu renunţă la obiectivul aderării la spaţiul Schengen, ci aşteaptă să vină \"un context politic favorabil\", care depinde şi de cei care \"înjură\" România prin capitalele europene. \"Nu am nimic de reproşat Germaniei. Eu am de reproşat celor din România care nu înţeleg că tot înjurând şi vorbind de rău România, pe la Bruxelles, pe la Berlin, fac rău ţării ăsteia, pentru că din păcate sunt şi ei în ţara asta\", a afirmat Ponta, la sosirea la lansarea cărţii despre Ion Iliescu, cu ocazia zilei de naştere a fostului şef al statului.