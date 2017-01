Germanii cîntă anti-Nokia

Un cîntăreţ din Germania a lansat un cîntec de protest faţă de decizia grupului finlandez de telefonie mobilă Nokia de a închide fabrica din oraşul german Bochum, pentru a deschide una în comuna clujeană Jucu, mii de germani rămînînd astfel fără slujbe. Nokia a anunţat că va închide, pînă la jumătatea anului, fabrica de la Bochum, intenţionînd să transfere activitatea în România. În urma deciziei companiei finlandeze, aproximativ 4.000 de locuri de muncă sînt desfiinţate. Prima linie de asamblare a telefoanelor mobile în comuna clujeană Jucu va fi lansată luni, 11 februarie, iar deschiderea oficială a fabricii va avea loc în cursul acestui an.

O formă insolită de protest faţă de acest lucru o constituie ”Anti Nokia Song”, o melodie lansată de cîntăreţul de cabaret Bernd Stelter, la carnavalul de la Koln, care a debutat la începutul lunii februarie. Cîntecul, iniţial difuzat pe un post de televiziune, este disponibil pe site-ul de Internet www.youtube.com. Bernd Stelter a declarat că a scris textul, pus pe melodia ”Ich war noch niemals in New York”, a lui Udo Juergens, imediat după ce a auzit faptul că fabrica din Bochum va fi închisă. Refrenul cîntecului sună astfel: ”Haideţi, nu vă mai cumpăraţi în fiecare an cîte un nou telefon mobil de la Nokia, ultimele rămăşiţe de mîndrie nu vă lăsăm să ni le luaţi. Mergeţi în România sau pe Elba şi cumpăraţi-vă singuri telefoanele voastre de nimic. Şi încă ceva: ar trebui să vă fie ruşine”.