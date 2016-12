Germanii, pregătiţi pentru războiul nervilor

Naţionala Germaniei este pregătită pentru un război al nervilor în semifinala cu Italia, programată joi, de la ora 21.45, la Varşovia. „Cu siguranţă, nervii vor juca un rol. Fiecare mică greşeală este penalizată la acest nivel, dar acest lucru este valabil şi la italieni. Suntem suficient de puternici din punct de vedere psihic. Am învăţat din lecţiile trecutului. Avem, cu siguranţă, o echipă foarte foarte tânără, dar deja experimentată. Şi încrederea va juca un rol şi s-a văzut ce meciuri am făcut aici. Avem multă încredere, multă siguranţă şi vom încerca să fim cât mai concentraţi posibil şi să facem cât mai puţine greşeli”, a spus Andreas Kopke, unul dintre secunzii selecţionerului Joachim Low. Fostul portar, însărcinat cu antrenamentul portarilor în staff-ul german, speră să nu se ajungă la loviturile de departajare, lăudând felul în care mijlocaşul italian Andrea Pirlo a transformat de la punctul cu var în întâlnirea cu Anglia. “Ca portar, nu te aştepţi la o astfel de lovitură. Asta arată că Pirlo are nervi tari. El a făcut un meci foarte bun”, a declarat Kopke, care a câştigat EURO 1996 cu Germania, după o serie victorioasă de lovituri de departajare în faţa Angliei, în semifinale.

Şi selecţionerul Germaniei, Joachim Low, l-a lăudat, ieri, pe conducătorul de joc italian Andrea Pirlo, care, în opinia tehnicianului, a “renăscut” la EURO 2012. „Am putut constata, nu doar la meciul cu Anglia, că Pirlo trăieşte un fel de renaştere. În 2010 se credea că este prea bătrân pentru a mai aduce ceva echipei, dar este un fotbalist excelent, un strateg genial, care ştie să distribuie baloane periculoase acolo unde poate face cel mai mult rău adversarului”, a declarat Low, care a mai spus că Germania are un plan pentru a-l opri pe Pirlo: „Voi discuta despre el cu mai mulţi jucători şi voi da instrucţiuni pentru a-l anihila. Va trebui să încercăm să-l împiedicăm, să-l deranjăm. Nu va fi vorba de un marcaj individual deoarece ar fi o prostie, dar îi ştim bine jocul”.