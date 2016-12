Gest impresionant din partea unui pacient constănţean

Chiar dacă sistemul sanitar din România se află în agonie, chiar dacă medicii sunt puşi în faţa multor lipsuri, fiind nevoiţi să apeleze la fel şi fel de artificii pentru a încropi tratamentele bolnavilor, încă mai sunt întâlniţi şi pacienţi mulţumiţi şi, culmea, în spitalele de stat. Marin Bărbat a împlinit, ieri, 86 de ani, fiind un pacient vechi al Clinicii de cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Aprox. 30 de ani bărbatul a trăit, de la an la an, cu speranţa că tratamentele recomandate de prof. univ. dr. Elvira Craiu, şeful Clinicii de cardiologie a SCJU, îi vor prelungi viaţa. La 55 de ani a aflat că are o suferinţă cardiacă, refuzând însă o pensionare pe caz de boală. Fiind un om activ, a dorit să profeseze cât mai mult, mai ales că a avut multe să-i înveţe şi pe alţii. Bărbat are cu ce să se laude la cei 86 de ani ai săi. În 1954 apărea în paginile ziarelor de atunci cu o inedită inovaţie, un dispozitiv de prindere a pieselor în plin proces al strungului. Descoperirea sa a fost, de asemenea, publicată şi în paginile cărţilor de specialitate, manuale din care se predau elevilor care alegeau şcoli cu profil industrial. Aproape întreaga viaţă a dedicat-o inovaţiei, fiind la fel de pasionat să-şi înveţe elevii descoperirile sale. „Cât timp am fost apt de muncă am avut câte două-trei servicii”, spune bărbatul.

„TOTUL ESTE SĂ NU AI VICII”. Deşi după zeci de ani de muncă are o pensie cu puţin peste o mie de lei, el refuză să se plângă, spunând că banii îi sunt suficienţi. Secretul: „totul este să nu ai vicii”. Chiar dacă s-a pensionat, Marin Bărbat spune că nu a încetat nicio clipă să studieze. A renunţat însă la învăţăturile din tinereţe, alegând să studieze în profunzime medicina. Totul a pornit de când a descoperit că inima sa nu mai funcţionează corespunzător. El şi-a adus aminte cum, ani la rând, a înregistrat zeci de emisiuni cu specific medical, a citit sute de pagini cu informaţii medicale din diferite ziare şi reviste. Toate datele culese de el au fost scrise în caiete, iar atunci când are o nelămurire răsfoieşte paginile manuscriselor. „Am gândit că doctorii nu au mereu timp să ofere toate informaţiile de care pacienţii au nevoie. Atunci când medicul meu îmi spune ceva despre boala mea, înţeleg aproape tot. Nu o întrerup pentru că am deja informaţii despre afecţiunea mea”, spune bărbatul. Deşi iniţial nu spera să trăiască prea mult cu boala sa, stilul de viaţă ales şi respectarea regimului impus de către medic i-au lungit viaţa. „Eu nu beau, nu fumez, încerc să nu mă stresez, să mănânc mai sănătos. Cred că sunt mai bine acum, la vârsta mea, decât la 55 de ani, când am aflat că eram bolnav”, râde bătrânul.

ŞI-A SURPRINS MEDICUL. Marin Bărbat şi-ar fi dorit ca de ziua sa să meargă la spital şi să le ofere salariatelor Clinicii de Cardiologie, şi în special prof. dr. Elvira Craiu, un tort, în semn de recunoştinţă. N-a reuşit, fiind destul de greu să se deplaseze la SCJU, locuinţa sa fiind în Medgidia. Şi totuşi, bătrânul a trimis o scrisoare pe adresa spitalului, rugându-le pe asistente să-i procure un tort, cu banii puşi în plic de el, cu inscripţiile 86 (vârsta sa), 30 (anii de tratament), o inimă şi „vă iubesc”. Gestul său, mai rar ce-i drept, a surprins întreg personalul. „Nu ne-am aşteptat. Îi mulţumim şi îi dorim sănătate şi la mulţi ani”, a spus şeful Clinicii, prof. univ. dr. Craiu. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a fost şi el surprins, fiind mulţumit că mai sunt şi pacienţi care îşi arată recunoştinţa faţă de personalul medical, în ciuda faptului că lipsurile sunt semnificative în spital, în această perioadă.