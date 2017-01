Gest inexplicabil

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Constanţa, şi-a pus capăt zilelor miercuri seară, aruncându-se în gol din balconul locuinţei sale, situate la etajul opt al unui bloc din cartierul Km 4-5. Nici rudele, nici prietenii nu pot înţelege gestul disperat al lui Gabriel Cenuşă. Oamenii legii spun că, înainte de a-şi curma viaţa, tânărul i-a trimis un mesaj lui Cosmin, cel mai bun prieten al său. „Am primit mesajul la 18.30. Îmi spunea că nu vrea să plâng pentru el. Imediat, m-am îmbrăcat şi am plecat spre casa lui ca să mă asigur că nu i s-a întâmplat nimic. În momentul în care am ieşit din bloc, l-am văzut acolo, jos. Era prea târziu”, povesteşte Cosmin. Tânărul nu a bănuit nicio clipă că prietenul lui ar avea de gând să se sinucidă. „Cu o seară înainte de a se întâmpla asta, am ieşit toţi afară şi am stat de vorbă. Părea fericit... Era binedispus în ultima vreme. Nu-mi pot imagina ce l-a determinat să facă asta. Nu avea datorii, nu a suferit o decepţie sentimentală. Chiar nu ştiu de ce a făcut-o. Nu mi-a spus niciodată că ar avea probleme”. Poliţiştii Secţiei 5 spun că Gabriel nu a lăsat în urmă niciun bilet prin care să-şi explice decizia. Gabriel Cenuşă locuia doar cu mama sa după ce, în urmă cu patru ani, îşi pierduse tatăl. Trupul neînsufleţit al tânărului a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei.