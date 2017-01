Gest surprinzător al lui Robbie Williams după ce și-a salutat fanii

Cântăreţul Robbie Williams a fost filmat în timp ce îşi curăţa mâinile cu gel antibacterian, după ce a salutat fanii la concertul pe care l-a susţinut de Anul Nou la Westminster Central Hall din Londra.

În timpul concertului ”Robbie Rocks Big Ben Live”, artistul a coborât în public, interpretând piesa ”Auld Lang Syne”, şi a dat mâna cu mai mulţi fani, scrie NME.

La revenirea pe scenă, Robbie Williams a scos o sticluţă de gel antibacterian pentru mâini şi şi-a curâţat palmele.

Reacţiile nu au încetat să apară pe platformele de socializare, fanii şi nu numai spunând că acesta ar putea fi unul dintre ”momentele anului 2017”.

Concertul din noaptea de Revelion de la Londra susţinut de Williams a fost dedicat unui număr restrâns de spectatori şi a fost transmis în direct de BBC One.

Artistul a interpretat piese mai vechi, dar şi de pe noul album ”Heavy Entertainment Show”.

Robbie Williams a lansat recent discul ”Heavy Entertainment Show”, care a intrat direct pe primul loc în topul britanic. Noul album este cel de-al 12-lea material discografic al starului britanic care ajunge pe primul loc în The Official Chart.

Robbie Williams, născut pe 13 februarie 1974, a făcut parte din grupul Take That şi şi-a început cariera solo în 1996, cu un cover după piesa ”Freedom” a lui George Michael. Din 1997, a lansat 11 albume de studio, cel mai recent datând din 2016, ”Heavy Entertainment Show”. În 2015, Robbie Williams a concertat şi la Bucureşti, în cadrul turneului ”Let Me Entertain You”. Este căsătorit cu actriţa americană Ayda Field, cu care are doi copii - Theodora ”Teddy” Rose, născută pe 18 septembrie 2012, şi Charlton, născut pe 27 octombrie 2014.