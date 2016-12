Gestul controversat al Elenei Udrea

Elena Udrea a făcut, în această seară, în Parlament, un semn clar la nas. Gestul a suscitat un interes aparte. Către cine și ce înseamnă este totuşi un mister. S-o luăm cu începutul. Extrem de încordată în plenul Camerei Deputaţilor, Udrea îşi muşca în permanenţă buzele şi schimba SMS-uri. În urma citirii unui astfel de SMS, Udrea a dus un deget pe vârful nasului, L+a ţinut câteva secunde, după care a pus degetul pe nara dreaptă, iar după câteva secunde l-a mutat pe nara stângă. A fost un semn clar, fie către cineva din sala de plen, fie către altcineva care se uita la televizor. Gestul a fost repetat ulterior spre camere. După ce şi-a ţinut discursul, ea a ţinut să îşi mai atingă încă o dată nasul, în mod similar, pentru a fi văzut de toate camerele de luat vederi. Toată lumea a încercat să înţeleagă gestul. Unii spun că poate fi interpretat fie ca o ameninţare, ca un gest de avertisment mafior că urmează să vorbească şi să facă noi dezvăluiri. O altă interpretare ar putea fi că face trimitere către trasul pe nas la care a făcut referire Alina Bica după vizita la Paris: "M-ați văzut pe mine tragand pe nas?" Gestul Elenei Udrea ar putea fi şi cu semnificaţie specială pentru cel căruia i se adresa. O alta interpretare ar fi o trimitere către Omerta, un gest şi un crez mafiot de a nu-ti trăda aliaţii în spatele gratiilor: "Dacă va fi bine pentru mine, nu o să vorbesc". Dovada că ar fi un gest mafiot cel făcut de Udrea este faptul că şi interlopul Sile Cămătaru ar fi fost surprins făcând acelaşi gest.Elena Udrea a explicat pe pagina sa de Facebook care e adevărata semnificație a gestului controversat făcut după discursul din Parlament: ”Văd că gestul meu din Parlament în care am dus mâna la nas a creat mare vâlvă şi s-a transformat în subiect de analiză semiotică. În realitate, e un semn pe care l-am făcut unei persoane dragi mie, căreia am vrut să-i transmit că „totul e în regulă”.