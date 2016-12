GFR, „ţinta unui atac al unei grupări de interese ce urmăreşte deraierea privatizării CFR Marfă”

Grampet - GFR este ţinta unui atac coordonat din partea unei grupări de interese economice şi mediatice care urmăreşte să decredibilizeze grupul şi să „deraieze“ privatizarea CFR Marfă, susţine grupul de companii controlat de omul de afaceri Gruia Stoica. „Grampet - GFR a ales să nu răspundă provocărilor multiplelor atacuri mediatice şi dezinformări lansate de cei care doresc ca privatizarea CFR Marfă să eşueze sau să ajungă în mâinile unor profitori. Considerăm însă că o continuare a acestor atacuri ne afectează grav reputaţia comercială, credibilitatea în faţa instituţiilor financiare şi a partenerilor din ţară şi din străinătate, unde în aceeaşi perioadă ne continuăm extinderea regională. Aşa ceva nu este tolerat în niciun stat civilizat“, arată grupul, într-un comunicat. „Dacă unele dintre atacurile la care am fost supuşi ar putea fi puse pe seama unor informaţii incomplete sau eronate, este din ce în mai clar că grupul de companii Grampet - GFR este ţinta unui atac coordonat din partea unei grupări de interese economice şi mediatice care îşi propune atât decredibilizarea companiei noastre, cât şi deraierea privatizării CFR Marfă, printr‐o campanie agresivă de dezinformare, prin articole lansate „pe surse”, prin bloguri şi site‐uri obscure, susţinută constant de un post de televiziune care încearcă să‐şi acopere propriile probleme financiare“, conform comunicatului. Grupul apreciază că încercarea de anulare a privatizării companiei de transport marfă poate fi catalogată drept un atac la adresa siguranţei naţionale. „Înţelegem să acţionăm în instanţă pe cei care orchestrează şi implementează această campanie, ca şi pe oricine propagă astfel de ipoteze fără o temeinică şi etică verificare a faptelor, pentru a nu permite ca o miză economică strategică pentru statul român şi o companie românească ce reprezintă un succes regional să fie atacate doar pentru a servi unor interese meschine. În acest context, dorim să dezminţim şi să condamnăm cu vehemenţă toate insinuările cu privire la aşa‐zise probleme fiscale, penale sau de capacitate financiară cu care s‐ar confrunta Grampet - GFR sau acţionarul principal, Gruia Stoica“, conform sursei citate. De asemenea, grupul arată că Grampet - GFR nu are probleme de bonitate, fiind chiar în discuţii avansate cu instituţii financiare internaţionale din top 5 mondial, în vederea finanţării tranzacţiei pentru CFR Marfă, are achitate la zi toate impozitele şi taxele datorate bugetului de stat, nu are restricţii impuse conturilor, Gruia Stoica nu face obiectul niciunui dosar penal aflat în derulare, iar peste 90% dintre contractele grupului se derulează cu operatori privaţi.

Totodată, grupul de firme apreciază „abordarea responsabilă pe care reprezentanţii tuturor instituţiilor statului au manifestat‐o în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării“, în legătură cu privatizarea CFR Marfă, pentru validarea procesului de privatizare şi continuarea acestuia „în baza unui acord instituţional larg“. „Abordarea transparentă a acestei teme în cadrul unicului şi celui mai înalt for abilitat să se pronunţe asupra subiectelor naţionale strategice înlătură orice suspiciune cu privire la implicarea companiei noastre în această privatizare, clarifică orice rezerve din partea decidenţilor care ar fi putut rezulta dintr‐o informare greşită sau insuficientă şi ne permite să ne concentrăm pe strategia de preluare şi rentabilizare a operatorului feroviar public, departe de influenţa nefastă a declaraţiilor politice“, mai arată câştigătorul licitaţiei pentru CFR Marfă. Grupul anunţă că are în comun cu instituţiile statului interesul ca CFR Marfă, care operează „infrastructuri critice“ şi are obligaţii asumate faţă de NATO, să fie păstrată „în mâinile unui proprietar român“, acesta urmând să aibă o atitudine responsabilă faţă de angajaţi, să nu externalizeze profitul în altă ţară şi să plătească taxe şi impozite statului român.