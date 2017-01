Gheaţă descoperită la jumătatea distanţei dintre ecuator şi polul nord al lui Marte

Gheaţă cu un grad de puritate mare a fost descoperită, în premieră, la suprafaţa solului lui Marte, în cratere recent formate în urma impactului cu meteoriţi, la jumătatea distanţei dintre ecuator şi polul nord al Planetei Roşii, au anunţat specialiştii NASA.

”Ştiam că există gheaţă în subsolul lui Marte, la latitudini mari, dar am descoperit recent gheaţă şi mai aproape de ecuator”, a declarat Shane Byrne, de la Universitatea din Arizona (SUA), unul dintre membrii echipei de cercetători. Specialiştii au făcut descoperirea analizînd datele transmise de o cameră video de înaltă definiţie aflată la bordul sondei americane Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), situată pe orbita lui Marte. ”O altă descoperire surprinzătoare este faptul că gheaţa găsită pe fundul acestor cratere - apărute în urma recentelor coliziuni cu meteoriţi - are o puritate foarte mare”, a adăugat cercetătorul, explicînd că, pînă recent, se credea că în aceste zone gheaţa este amestecată cel puţin în proporţie de 50% cu fragmente de roci. Însă gheaţa descoperită în aceste zone are o puritate de circa 99%, a explicat Shane Byrne.

Utilizînd mai multe instrumente aflate la bordul MRO, autorii descoperirii au putut detecta şi confirma gradul mare de puritate al gheţurilor foarte strălucitoare găsite pe fundul noilor cratere, cu o adîncime ce variază de la 45 la 240 de centimetri, existente în cel puţin cinci locuri diferite pe Marte. Descoperirile cercetătorilor NASA au fost prezentate într-un studiu publicat în revista ”Science”.