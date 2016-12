Ghenele de gunoi vor fi îngropate la Mangalia?

NECESITATE După cum se ştie, cartea de vizită a unui oraş o reprezintă şi curăţenia acestuia, iar frumuseţea urbei poate fi pusă în valoare şi de modul în care municipalitatea asigură igienizarea străzilor şi parcurilor. Însă, măturarea zilnică a arterelor nu este suficientă, mai ales dacă oraşul nu dispune de un sistem modern de colectare a deşeurilor menajere. Este şi cazul Mangaliei, unde Primăria s-a confruntat mai mereu cu plângeri din partea populaţiei cu privire la faptul că spaţiile de depozitare a deşeurilor menajere sunt insalubre. Aceasta este şi opinia primarului Mangaliei, Cristian Radu, care a spus că, deşi urbea pe care o conduce a fost mai mereu îngrijită, actualul sistem de colectare a deşeurilor este depăşit. „De foarte multe ori, gunoiul este aruncat la întâmplare şi nu la ghenele de gunoi. Din această cauză, mizeria şi duhoarea emanată de aceste deşeuri sunt insuportabile, mai ales în perioada verii, când căldura sporeşte riscul contractării unor boli”, a spus primarul Radu.

SISTEM MODERN Edilul mangaliot spune că, pentru a rezolva problema deşeurilor aruncate la întâmplare, are de gând să schimbe, pe viitor, actualul sistem de colectare a gunoiului menajer, prin construcţia unor platforme de gunoi îngropate. „Practic, containerele, care vor fi din metal, vor fi îngropate, iar la suprafaţă vom lăsa doar un burlan, prin care populaţia poate să arunce deşeurile. Golirea containerelor se va face printr-o trapă, care va fi acţionată electric de către angajaţii firmei de salubritate”, a spus Cristian Radu, care a adăugat că prin amplasarea acestor containere îngropate se elimină poluarea mediului, iar pericolul răspândirii unor boli va fi mult diminuat. Edilul a adăugat că, deocamdată, proiectul de modernizare a sistemului de colectare a deşeurilor este la stadiul de idee, dar că în perioada următoare se vor căuta soluţiile financiare pentru aplicarea proiectului. „Ideea îngropării ghenelor am preluat-o din alte ţări, unde am constatat că acest sistem dă şi o notă de civilizaţie”, a mai spus Radu.