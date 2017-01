Gheorghe Albu, numit în funcţia de secretar de stat

Înscăunat cu surle şi trîmbiţe în fruntea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), mai ales după ce a admis în Parlament că a fost "trimis politic", Decebal Traian Remeş şi-a definitivat echipa cu care va încerca să "resusciteze" agricultura românească. O dată cu demiterea mai multor înalţi funcţionari din Partidul Democrat, Remeş l-a propus pentru funcţia de secretar de stat pe directorul Direcţiei Agricole şi pentru Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa, Gheorghe Albu. Considerat unul dintre puţinii specialişti pe care îi are la dispoziţie ministrul Decebal Traian Remeş, Gheorghe Albu a condus destinele instituţiei constănţene peste doi ani şi jumătate. În cadrul unei conferinţe de presă, organizate, sîmbătă, la sediul DADR, la care au participat şi parlamentarii Partidului Naţional Liberal Constanţa, Gheorghe Albu a primit confirmarea de numire în funcţie, printr-o decizie semnată de premierul Tăriceanu. Noul ministru secretar de stat va avea atribuţii în coordonarea tuturor instituţiilor din subordinea MAPDR, unul dintre obiectivele acestuia fiind absorţia fondurilor alocate de Uniunea Europeană. "Sînt bucuros că promovez într-o funcţie în care voi avea foarte multe responsabilităţi, însă sînt trist că plec de lîngă acest colectiv minunat. Am avut o echipă extraordinară, alături de care am promovat mai multe proiecte pentru agricultura constănţeană. Pe lîngă continuarea reformei funciare, îmi doresc să reuşim transformarea gospodăriilor agricole în ferme cu caracter comercial, dar şi dezvoltarea şi modernizarea satelor", a declarat Albu. Prin decizia 115/3 mai 2007, fostul director DADR Constanţa îşi va prelua postul de secretar de stat chiar de la începutul acestei săptămîni, cînd îl va înlocui în funcţie pe ministrul Remeş, pe timpul vizitei acestuia la Bruxelles. "De la ministrul Sassu, România nu a mai avut un ministru dobrogean. Avem un profesionist şi un specialist care va reprezenta cu bine judeţul nostru. Prin numirea lui Gheorghe Albu în funcţie se face o dreptate Constanţei", a declarat preşedintele Departamentului pentru Agricultură din cadrul PSD Constanţa, Dumitru Manole.