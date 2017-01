Gheorghe Caruțiu (PNȚCD): „Mă axez pe redefinirea valorilor locale“

Pentru că alegerile locale din 5 iunie se apropie cu pași repezi, iar bătălia pentru Primăria Constanța se anunță a fi una crâncenă, cotidianul „Telegraf” demarează, de astăzi, o campanie de informare a publicului cititor, în legătură cu pretendenții la funcția de primar al celui mai mare municipiu din județul Constanța. În fiecare zi, până la alegeri, vom publica un interviu cu fiecare candidat la Primărie, în care vă prezentăm planurile, intențiile și, poate, puțin din personalitatea sa. Primul care a răspuns provocării noastre este candidatul PNȚCD, Gheorghe Caruțiu. Reputat artist plastic și profesor, Caruțiu este unul dintre cei mai stabili membri PNȚCD din județ, el numărându-se printre cei care au refondat partidul după 1989. În prezent, el este președintele Organizației Municipale Constanța a PNȚCD.

Reporter (Rep.): V-ați remarcat, din punct de vedere profesional, ca artist și om de cultură. Cum se împacă domeniul în care lucrați cu administrația?

Gheorghe Caruțiu (G.C.): Ca om de cultură, am organizat multe simpozioane de artă și tabere de creație. De exemplu, am organizat un eveniment numit „2.000 de ani de creștinism în Dobrogea”, la care au venit cei mai mari artiști plastici la nivel național și internațional. Pregătirea unor asemenea simpozioane, pe care le organizez anual, implică gestionarea atentă de fonduri și resurse materiale și umane. Dar ceea ce m-a apropiat mai mult de administrație este experiența mea de inspector școlar general al județului Constanța. Pe lângă aspectele legate strict de învățământ, am gestionat probleme de infrastructură școlară, privind construirea și reabilitarea școlilor, de dotări. Practic, am administrat școlile dintr-un județ întreg, ceea ce îmi certifică experiența și competențele în gestionarea eficientă a fondurilor și resurselor umane.

Rep.: Ce îi lipsește Constanței, din punct de vedere cultural?

G.C.: Cultura locală nu a fost suficient încurajată. Nu au existat oameni de cultură care să se ocupe atent de acest domeniu. Creația literară, artistică și muzicală nu a fost încurajată suficient. Eu intenționez să mă axez pe redefinirea valorilor locale tradiționale. Adică, începând de la monumentele istorice ale orașului, de la moștenirea lăsată de strămoșii greci și romani, voi pune în valoare toate aceste elemente atât din punct de vedere cultural, cât și turistic. Trebuie să le revalorizăm, să le readucem în atenție. O mare problemă este cea a clădirilor istorice care au fost retrocedate. Ele trebuie să fie readuse în primul plan al orașului. Probabil din lipsă de buget, proprietarii nu au mai investit în recondiționarea lor și le-au lăsat în paragină, iar acum arată urât. Trebuie gândită urgent o strategie locală pentru recondiționarea lor, pentru a le reintegra în peisajul urban. Dacă dispar și puținele clădiri istorice care ne-au mai rămas, se pierde identitatea orașului.

Rep.: Prin ce se remarcă municipiul, din punct de vedere cultural? Cum aveți de gând să puneți valoare aceste atuuri?

G.C.: Pe de-o parte, avem clădirile istorice, pe de altă parte, avem uniunile artistice și teatrele cu oameni de valoare. Totuși, activitatea acestor entități trebuie revitalizată. Artiștii sunt destul de marginalizați, iar eu i-aș implica în refacerea culturală a Constanței. Mi-ar plăcea ca orchestra simfonică a Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” să susțină recitaluri în locuri publice. De asemenea, mi-ar plăcea să readuc în atenția publicului tradiția teatrului antic. Artiștii plastici ar putea fi implicați în proiecte de redecorare a spațiilor publice. Pentru uniunile artistice, în general, aș institui facilități fiscale, de genul scutirii de taxe. De asemenea, aș stimula activitățile artistice și culturale printr-un sistem de premiere anuală a tuturor creatorilor. În Madrid, de exemplu, un asemenea sistem există, cu o festivitate anuală de premiere a artiștilor din fiecare categorie.

Rep.: În momentul în care v-ați lansat candidatura, ați spus că, dacă veți ajunge primar, veți demara un amplu proiect de dezvoltare a orașului. Ce presupune, concret, acest program?

G.C.: Pe lângă reabilitarea infrastructurii, am inclus proiecte legate de Sănătate, ce implică suplimentarea bazelor medicale din Constanța. Am în plan, de asemenea, un program privind acordarea de asistență medicală la domiciliu pentru persoanele care nu se pot deplasa. Sănătatea este prioritară.

Rep.: Revenind la experiența dumneavoastră de profesor și inspector școlar general, ce credeți că trebuie îmbunătățit în Educația constănțeană?

G.C.: Educația are o mare problemă. Administrația ar trebui să se implice mai mult în stimularea performanței elevilor și a profesorilor. O soluție ar fi premierea elevilor cu rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare. Dacă voi ajunge primar, aș relua concursul interdiciplinar „Repere Românești”, pe care l-am promovat în perioada în care am fost inspector școlar general. În cadrul competiției respective, elevii își alegeau un model dintr-un anumit domeniu și îi cercetau viața și cariera. Tinerii erau încurajați să își găsească repere în diverse domenii, din rândul românilor remarcabili. Desigur, plănuim să le acordăm elevilor și studenților gratuitate la evenimentele sportive și culturale organizate sau finanțate de administrația publică. Ei trebuie să aibă acces gratuit la orice eveniment de acest gen. Să nu aibă crisparea lipsei de bani.

Rep.: În ultimii 16 ani, administrația constănțeană a derulat mai multe programe sociale, unele dintre ele fiind în premieră la nivel național. Plănuiți să le continuați? Cu ce noutăți veți veni din acest punct de vedere?

G.C.: Consider că s-au făcut lucruri bune în ultima vreme, la acest capitol. Aș continua programele de construire de locuințe pentru tineri și pentru cei care nu au unde să stea. Ca noutate, aș înființa mai multe cantine sociale în cartierele constănțene, pentru gestionarea cărora aș implica Biserica și agenții economici. Când spun Biserică, mă refer la toate cultele religioase, dat fiind faptul că municipiul Constanța este un exemplu de conviețuire interconfesională și interetnică. Pentru mine, există un singur Dumnezeu, indiferent cum este numit.

Rep.: Ce planuri aveți pentru turism? Prin ce măsuri plănuiți să îi convingeți pe turiștii români să aleagă Constanța și Mamaia, în detrimentul Bulgariei? Cum îi veți atrage pe străini?

G.C.: Poziția orașului ne avantajează foarte mult. De asemenea, avem foarte multă istorie. Cred că toate monumentele istorice ale Constanței merită incluse într-un amplu circuit turistic. Desigur, urmăresc încheierea de parteneriate cu administrațiile altor localități din județ în care există monumente și biserici deosebite. Faptul că mulți români aleg să își petreacă vacanțele în străinătate mă preocupă în mod special. Cred că, într-un fel, ar trebui discutat și cu asociațiile și patronatele din turism pentru stabilirea unor prețuri mai atractive pentru populație. În principiu, ideea mea de turism se bazează pe crearea de circuite cultural-istorice și religioase. Sunt conștient că tinerii sunt foarte atrași de cluburi, dar, personal, nu le încurajez. Cred că e nevoie de altfel de modele.

Rep.: Ce planuri aveți pentru dezvoltarea economică a Constanței?

G.C.: Cred că este important să dezvoltăm relațiile pe care le avem cu orașele înfrățite. Este important să atragem cât mai mulți investitori străini.

Rep.: În ultimii patru ani, o cincime dintre primarii constănțeni votați în 2012 au rămas fără mandat. Printre ei se află persoane condamnate penal. Cum comentați?

G.C.: Acestea sunt lucruri de ordin juridic, despre care e greu să emit o părere. Sunt organe care au răspundere în acest sens, așa că îmi este greu să mă angajez în asemenea discuții.

Rep.: S-a tot spus, în ultima vreme, că acțiunile în forță ale DNA și ANI au cauzat anumite blocaje în administrație, că funcționării publici refuză să mai elibereze și să semneze documente importante, de teamă anchetelor. Cum ați gestiona o asemenea situație?

G.C.: Impactul arestărilor din ultima vreme este foarte mare și afectează pe toată lumea. S-a creat o crispare, iar acest lucru inhibă activitatea în administrație. Cred că un audit pentru identificarea problemelor este o soluție. Lucrurile pot fi așezate în ordine dacă facem o evaluare corectă a situației.

Rep.: Ce soluții aveți pentru eficientizarea activității în administrația publică locală? Concret, cum eliminați birocrația?

G.C.: Pe de-o parte, trebuie scăzut timpul de soluționare a cererilor. Putem face un plan pe zile, de exemplu, să stabilim un termen-limită de soluționare. De asemenea, internetul ne-ar ajuta foarte mult. Avem nevoie de un site pe care oamenii să vadă în timp real unde se află cererea lor.

Rep.: Ce aveți în plus față de alți candidați la Primăria Constanța? De ce trebuie să vă voteze lumea?

G.C.: Eu mă bazez foarte mult pe redefinirea scării de valori, pe promovarea modelelor sacre. De asemenea, mă axez pe ajutorarea tuturor categoriilor de oameni. Vreau să încurajez sportul, educația, cultura.

Rep.: Dacă nu veți avea majoritate în Consiliul Local, ați fi dispus să faceți compromisuri?

G.C.: Corneliu Coposu spunea că „negociem orice, dar nu negociem principii”. Prin urmare, aș fi deschis la alianțe, dar nu la compromisuri.

Rep.: Cum este omul Gheorghe Caruțiu, dincolo de carieră, politică și administrație?

G.C.: Sunt foarte legat de Constanța. Atât de mult iubesc acest oraș încât am refuzat oferte de muncă foarte atractive în alte locuri. Mă caracterizează patriotismul local.

