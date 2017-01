Gheorghe Dinică a fost... şi va fi

Gheorghe Dinică, figură emblematică a teatrului şi cinematografiei româneşti, a părăsit, ieri, scena vieţii. Internat din data de 22 octombrie, la Spitalul Clinic de Urgenţă „Floreasca” din Bucureşti, artistul a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani, la ora 13.00, în urma unui stop cardiac sub ventilaţie, deşi, timp de treizeci de minute, au fost efectuate manevre de resuscitare. Într-un comunicat al Spitalului „Floreasca” se preciza că actorul a fost supus unei intervenţii de urgenţă - „colecistectomie laparoscopică\" - sub anestezie generală, operaţia fiind făcută de prof. dr. Mircea Beuran. Actorul avea „colecistită acută alitiazică, flegmonoasă, şoc septic, disfuncţie multiplă de organe cu insuficienţă respiratorie acută - suport ventilator, insuficienţă cardio-circulatorie - suport inotrop, fibrilaţie atrială paroxistică, insuficienţă renală cronică acutizată, disfuncţie digestivă, disfuncţie hepatică\".

În primă fază, el a avut o infecţie la plămânul stâng, care s-a extins şi la cel drept. Dinică a fost diagnosticat cu bronhopneumonie cu stafilococ auriu şi candida, pneumonie bazală stânga în remisie, şoc septic şi disfuncţie multiplă la organe.

CARIERĂ Născut şi crescut în Giuleşti, după Război, Gheorghe Dinică obişnuia să povestească cu umor: „M-am născut în 1933, în ziua de Crăciun, dar nu era nimeni la Primărie, toţi erau în chefuri şi m-au declarat în acte pe 1 ianuarie 1934\". Marele actor a absolvit, în 1961, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, la clasa profesoarei Dina Cocea. „M-am suit pe scenă şi parcă eram acolo de când lumea\", îşi amintea Dinică. Artistul a jucat pe scenele Teatrului Mic, Teatrului de Comedie, Teatrului Bulandra, Teatrului Naţional Bucureşti, Teatrului Odeon etc.

CINEMATOGRAFIE Artistul a jucat în peste 60 de producţii. A debutat în „Străinul\" şi au urmat filme precum „Felix şi Otilia\", „Un comisar acuză\", „Cu mâinile curate\", „Prin cenuşa imperiului\", „Secretul lui Bachus\", „Ultima noapte de dragoste\", „Orient Express\", „Filantropica\" etc.

MUZICĂ Talentul artistic al lui Gheorghe Dinică s-a manifestat şi în muzică. În tinereţe, muză i-a fost celebra Maria Tănase şi asta l-a făcut să imprime ani buni mai târziu, albume de romanţe în colaborare cu Ştefan Iordache şi Nelu Ploieşteanu. Dinică a realizat şi numeroase roluri de televiziune.

PREMII În 2008, el a primit titlul de Doctor Honoris Causa oferit de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti. În cariera sa artistică a primit numeroase distincţii. A fost decorat cu Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiţer. Din 2002, Gheorghe Dinică a fost societar de onoare al Teatrului Naţional „I. L. Caragiale\".

Gheorghe Dinică era căsătorit, din 1996, cu Gabriela Georgeta Dinică, o femeie despre care declara: „are o relaţie clară cu viaţa şi a făcut ordine în dezordinea existenţei mele\".

ROMÂNIA Artişti, colegi, prieteni, admiratori au primit cu durere vestea trecerii sale în nefiinţă. Actorul Mircea Albulescu a declarat: „Toţi cei care am fost pe scenă sau pe platoul de filmare cu el am pierdut câte o parte din noi\". „Am reuşit să cunosc marele actor, marele prieten. Reuşea să te scoată din orice încurcătură, să te împingă în faţă cu o generozitate cum rar am mai văzut la un actor\", a spus şi Alexandru Arşinel. „Sunt plin, plin, plin de tristeţe că a dispărut Gigi\", a mai adăugat acesta. Actriţa Florina Cercel a declarat că decesul lui Gheorghe Dinică este o pierdere irecuperabilă pentru teatrul şi filmul românesc şi că durerea ei, la pierderea acestuia, este nemărginită. „Am fost prieteni. Durerea mea e nemărginită\", a mai spus Cercel. Gigi Dinică (...) a plecat pentru un timp pentru ca noi, cei rămaşi, să-l vedem mai bine. Dumnezeu să-l odihnească!\", a spus şi Horaţiu Mălăele.

CONSTANŢA Ultimul spectacol al maestrului Gheorghe Dinică la Constanţa a fost „Tache, Ianke şi Cadîr”, jucat în noiembrie 2007, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, alături de alte nume de referinţă ale teatrului românesc, Radu Beligan, Marin Moraru, Valentin Uritescu. Directorul instituţiei care a găzduit celebra piesă de teatru, Gheorghe Ungureanu, îşi aminteşte că biletele pentru spectacolul care îl avea în fruntea distribuţiei şi pe Gheorghe Dinică s-au epuizat în timp record, în numai două săptămâni de la punerea în vânzare. Primind cu adâncă tristeţe şi profund regret vestea morţii marelui actor, Gheorghe Ungureanu l-a caracterizat pe acesta drept „un om cu un caracter deosebit, modest, la locul lui, a cărui prezenţă pe scenă era, întotdeauna, impresionantă”.

ULTIMUL DRUM Gheorghe Dinică va fi înmormântat pe Aleea Actorilor din Cimitirul Bellu. Mai mult, o alee din Cimitirul Bellu va purta numele marelui actor Gheorghe Dinică, alături de nume ca Toma Caragiu, Iulia Hasdeu, Mihai Eminescu. Prieten bun, un soţ devotat şi un profesionist desăvârşit, Gheorghe Dinică a lăsat o moştenire preţioasă românilor: rolurile sale, pofta de viaţă, plăcerea cu care îşi spunea fiecare replică în faţa camerei de luat vederi.