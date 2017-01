Gheorghe Dinică, operat

Actorul Gheorghe Dinică a fost operat de colecist, aseară, la Spitalul de Urgenţă Floreasca, unde este internat de 19 zile, starea lui postoperatorie fiind bună, au declarat surse medicale. Actorul Gheorghe Dinică (75 de ani) este internat din 22 octombrie la Spitalul de Urgenţă Floreasca, la Secţia de terapie intensivă. În primă fază, el a avut o infecţie la plămânul stâng, care s-a extins şi la cel drept, actorul fiind diagnosticat cu bronhopneumonie, care s-a complicat. În 27 octombrie, medicii de la Spitalul de Urgenţă Floreasca au constatat, în urma rezultatelor bacteriologice, că actorul Gheorghe Dinică are infecţie cu stafilococ auriu şi candida. Acesta a fost diagnosticat cu bronhopneumonie cu stafilococ auriu şi candida, pneumonie bazală stânga în remisie, şoc septic şi disfuncţie multiplă la organe. Spitalul de Urgenţă Floreasca anunţa, vineri, că Gheorghe Dinică este în continuare în stare gravă, având sepsis sever şi disfuncţie multiplă de organe, prognosticul rămânând rezervat. Sursa citată preciza că actorul are insuficienţă respiratorie acută şi insuficienţă renală cronică acutizată, necesitând suport ventilator şi hemodiafiltrare continuă, precum şi disfuncţii hepatică şi hematologică. Gheorghe Dinică, în vârstă de 75 de ani, este unul dintre cei mai mari actori români. A debutat ca actor în filmul \"Străinul\", în anul 1963 şi de atunci a jucat în peste 60 de filme (\"După-amiaza unui torţionar\", \"Filantropica\", seria aventurilor comisarului Moldovan etc.), seriale TV (\"Inimă de ţigan\"), dar şi în piese de teatru (\"Tache, Ianke şi Cadâr\", \"În numele trandafirului\" etc.). A lansat mai multe albume muzicale, precum \"Cântece de petrecere\" şi \"Cântece de petrecere 2\", în colaborare cu Ştefan Iordache şi Nelu Ploieşteanu. Este societar de onoare al Teatrului Naţional \"I.L.Caragiale\" din 2002.