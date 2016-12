Gheorghe Donțu a revenit în PSD după 13 ani de absență

Fostul președinte al organizației municipale a PSD Constanța Gheorghe Donțu s-a reîntors în rândul social democraților, după 13 ani de absență. Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva minute, în cadrul unei conferințe de presă ce are loc acum, la organizația județeană a PSD Constanța. Amintim că Donțu a plecat din PSD în 2002. Până în 2015, el a activat ca președinte al organizației județene a Partidului Ecologist Român (PER). Alături de Donțu, s-au înscris în PSD 700 de foști membri PER. În cadrul aceleiași conferințe de presă, liderul organizației județene a PSD Constanța, Felix Stroe, a anunțat că, în următoarea perioadă, va fi evaluată activitatea potențialilor candidați la alegerile locale din 2016.