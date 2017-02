Gheorghe Falcă, cercetat din nou de ANI

Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, declară, referitor la sesizarea ANI în legătură cu existența unui conflict de interese penal în care s-ar fi aflat, că a mai fost cercetat de aceeaşi Agenţie şi în anii 2015, respectiv 2016, şi a primit răspunsuri favorabile.

"Eu am mai fost cercetat de către ANI şi am primit răspunsuri favorabile, de aceea nu ştiu de această analiză. Firma este dinainte de a fi eu primar şi este aceeaşi firmă. Şi în 2005 am fost cercetat şi în 2006 şi toate lucrurile au fost corecte. Sunt contracte private, nu sunt contracte ale Primăriei. Şi dumneavoastră dacă cereţi un Plan Urbanistic Zonal îl aprobă Consiliul Local, nu Primăria", a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă. ANI a anunțat că a sesizat Parchetul General în legătura cu existența unui conflict de interese penal, în care s-ar fi aflat primarul din Arad, Gheorghe Falcă.