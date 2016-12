Gheorghe Hagi a primit o statuie din bronz din partea fanilor echipei Steaua

Fost jucător al echipei Steaua, Gheorghe Hagi, a participat, astăzi, la inaugurarea unui magazin al suporterilor "roş-albaştri", el primind din partea acestora o statuie din bronz care îl întruchipează în tricoul campioanei. De asemenea, pe statuia cu Gheorghe Hagi, alături de emblema clubului apărea şi numărul 10, pe care l-a purtat la Steaua. Alături de Hagi, la inaugurarea magazinului au participat şi juristul CSA Steaua, Florin Talpan, care a câştigat în instanţă emblema şi palmaresul clubului de fotbal, precum şi campioana olimpică la judo, Alina Dumitru. "Am împlinit o vârstă frumoasă. Nu am putut să ne vedem până acum şi le mulţumesc. Ei întotdeauna au venit şi mi-au adus câte un cadou, câte un lucru făcut de ei. Înseamnă că am reprezentat ceva pentru ei şi le mulţumesc", a spus Hagi, care a tăiat panglica noului magazin alături de Alina Dumitru. Potrivit realizatorilor statuii, aceasta este din bronz şi este lucrată manual. Noul magazin al suporterilor se află vizavi de Stadionul Steaua, el primind licenţă de funcţionare din partea Clubului Sportiv al Armatei. Potrivit acordului dintre cele două părţi, fanii vor trebui să ofere CSA Steaua zece la sută din veniturile magazinului de lângă Stadionul Steaua. În prezent, CSA Steaua a emis patru licenţe de funcţionare pentru astfel de magazine, care funcţionează în acelaşi regim. În 1998, Gheorghe Hagi declara că Generaţiei de Aur ar fi trebuit să i se facă statui, pentru că obţine performanţe, în ciuda condiţiilor grele din ţară.