Gheorghe Hagi: „Am făcut cel mai bun lucru de când m-am lăsat de fotbal“

Terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu va găzdui sâmbătă, 13 mai, de la ora 20.00, întâlnirea dintre FC Viitorul și CFR Cluj, din ultima etapă a play-off-ului Ligii 1 la fotbal. Un meci pentru titlu, un meci pentru istoria clubului constănțean înființat în urmă cu opt ani de zile, un meci pentru istoria fotbalului constănțean.

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a spus la conferința de presă desfășurată vineri, la hotelul „Iaki” din stațiunea Mamaia, că echipa sa nu pornește favorită, dar jucătorii își doresc foarte mult să devină campioni.

„Sunt mândru pentru faptul că am avut această idee. Am făcut cel mai bun lucru de când m-am lăsat de fotbal. Să investesc în aceşti tineri. Îmi place să vorbesc de performanţă. Dacă vom ieşi campioni, vom ieşi pentru că avem merite. Eu cred că am adus în vestiar un spirit de performanţă, o mentalitate de sportiv. Am muncit mult pentru lucrul acesta. Jucătorii au făcut o muncă extraordinară, s-au sacrificat un an. Am crescut şi noi mari. Suntem puternici. Nu mai suntem mici. Ştim că va fi foarte greu. Nu suntem noi cei destinaţi să fim campionii României. Am avut cele mai multe goluri marcate în campionatul trecut, cele mai multe victorii în campionatul acesta”, a declarat Gică Hagi.

„Regele” fotbalului românesc a fost dezamăgit de speculațiile care s-au făcut în ultima perioadă, de toate discuțiile din afara terenului de joc: „Am jucat cu trei jucători născuţi în 1998 la Piteşti. Înseamnă că am denigrat competiţia? S-a vorbit orice, inclusiv că vor sta (n.r. - cei de la CFR) la mine la hotel... Am învăţat una la 52 de ani. Că pot să fac formaţia la echipa adversă. Îmi vine să râd. Devenim penibili. Echipa mai bună, care o să iasă campioană, trebuie să o felicităm”.

Gică Hagi așteaptă cu nerăbdare partida de sâmbătă, una pe care Viitorul o abordează având numeroase probleme de lot: „Trebuie să arătăm că suntem capabili să putem câştiga un meci special. Noi putem crea ceva imposibil. Dar nu putem fi favoriţi înaintea celor de la Steaua şi Dinamo, care au o tradiţie de peste cincizeci de ani. Emoţiile trebuie să dispară la teren. Trebuie să avem un spirit ofensiv, dacă vrem să câştigăm. CFR este o echipă puternică, periculoasă. Avem şi noi probleme de lot. Dragoş Nedelcu, cel mai bun mijlocaş central din ţară, Hodorogea, Cristi Ganea, Sorin Rădoi, accidentaţi, Purece, bolnav, Vînă, suspendat”.

DECIȘI SĂ DEVINĂ CAMPIONI

Jucătorii Viitorului sunt pregătiți pentru ultimele 90 de minute ale unui sezon la finalul căruia pot sărbători câștigarea campionatului, o performanță la care puțină lume spera la startul Ligii 1.

„Am muncit un sezon întreg pentru acest meci. Jucăm cu trofeul pe masă și vom face totul posibilul ca acesta să rămână la Constanța. Emoţii vor fi până se fluieră startul partidei. Când am venit la Viitorul nu ne gândeam că vom ajunge să jucăm cu trofeul pe masă, să fim la 90 de minute de titlu. Să ies campion ar fi anul perfect. Atmosfera este foarte bună, suntem pe primul loc, depindem doar de noi, trebuie să facem tot ce ne stă în puteri ca să câștigăm”, a declarat Romario Benzar, căpitanul formaţiei constănţene.

„Un meci important, pe care trebuie să-l câștigăm. Depindem de noi și ne-am dorit asta. Nu ne interesează altceva. Trebuie să „murim” pe teren, să ne dăruim. A venit vremea echipelor care joacă fotbal adevărat”, consideră George Ţucudean, despre care Gică Hagi a spus la conferinţa de presă: „Dăm şi cel mai bun nouar din play-off. Nu are 30 de kilograme tricoul. A demonstrat acest lucru, este golgheterul din play-off şi el poate să ne „scoată” mâine (n.r. - sâmbătă)”.

LUPTĂ ÎN TREI PENTRU TITLU

Programul întâlnirilor din ultima etapă a play-off-ului - sâmbătă, 13 mai, ora 20.00: FC VIITORUL - CFR Cluj, Fotbal Club FCSB - CS Universitatea Craiova şi Dinamo București - Astra Giurgiu.

Clasament play-off: 1. FCSB 41p (golaveraj: 12-7), 2. FC VIITORUL 41p (11-8), 3. Dinamo 39p (14-7), 4. CFR 33p (8-13), 5. Craiova 31p (8-11), 6. Astra 26p (9-16).

Toate partidele sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Dacă Viitorul și FCSB termină la egalitate de puncte, echipa constănțeană va încheia pe prima poziție datorită rezultatelor directe din play-off care îi sunt favorabile, 3-1 și 1-1. În cazul în care Viitorul, FCSB și Dinamo se vor afla la egalitate de puncte, în clasamentul în trei pe prima poziție se va situa Dinamo, care poate deveni campioană și dacă va fi la egalitate de puncte doar cu FCSB, datorită golaverajului superior.

ALĂTURI DE FC VIITORUL!

Sâmbătă, 13 mai, începând cu ora 18.00, pentru a veni în sprijinul suporterilor și ai iubitorilor de fotbal, primăria Ovidiu pune la dispoziția acestora, pe platoul din fața Centrului Cultural din Ovidiu, un ecran led (6x4 m) pentru a putea viziona și sărbători alături de echipa orașului, FC VIITORUL, performanța deosebită obținută în cadrul Ligii 1 la fotbal. În cele două ore până la începerea meciului dintre FC Viitorul și CFR Cluj, suporterii vor putea viziona rezumate, faze din meciuri, golurile și jucătorii echipei constănțene din sezonul 2016-2017.

Având în vedere că indiferent de rezultatul final al partidei de sâmbătă formația lui Gheorghe Hagi va atinge cea mai mare performanță din istoria fotbalului constănțean, după meci fotbaliștii Viitorului vor socializa alături de fani într-un loc special amenajat în incinta stadionului.

