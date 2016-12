Gheorghe Hagi îşi doreşte câte 11 jucători la loturile naţionale

Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, are planuri mari cu Academia de Fotbal care îi poartă numele. Cele două titluri naţionale obţinute în cei doi ani de la înfiinţare, dar mai ales faptul că loturile reprezentative sunt alimentate cu foarte mulţi jucători de la Academie, i-au adus lui Hagi confirmarea că şcoala de fotbal pe care o patronează este pe drumul pe care l-a gândit. La fel de ambiţios ca pe vremea când încânta inimile suporterilor cu driblingurile sale, Hagi are proiecte extrem de îndrăzneţe, pe care doreşte să le realizeze într-un timp relativ scurt. „Vreau ca în doi-trei ani să avem câte 11 jucători la fiecare lot naţional. Vom reuşi acest lucru. Bineînţeles că va fi vorba de 11 jucători dintr-un lot lărgit. Sunt mulţi jucători buni în ţară şi voi încerca să îi iau pe cei care mi-au arătat că merită să vină la Academie. O altă dorinţă a mea este să îl descopăr pe următorul număr 10 de la echipa naţională. Va fi cu siguranţă din Constanţa sau de la Craiova”, a declarat Gică Hagi.

SPERANŢE PENTRU CM 2022. Grupa juniorilor D a Academiei Gheorghe Hagi este fără îndoială cea mai bună din ţară la această categorie de vârstă, iar titlul naţional câştigat în acest an stă mărturie în acest sens. Politica Academiei de a oferi echipelor de copii cât mai multe jocuri de pregătire, cu turnee în străinătate şi partide împotriva unor echipe de tradiţie din fotbalul mondial, le-a insuflat mentalitatea de învingător şi le-a dat încredere în propriile forţe. Cârnaţ, I. Hagi, Dur-Bozoancă, Ciobanu, Trancă, Coman, Căpuşă sau Iani sunt câteva dintre pariurile în care Gheorghe Hagi are foarte multă încredere. Grupa 1998, alături de cele de 1994, 1995, 1996, 1997 şi 1999, îl fac pe ”regele” Hagi să spere că performanţa ”Generaţiei de Aur” poate fi depăşită. „Ei sunt viitorul nostru. Sunt convins că în 2022 aceşti copii vor face lucruri deosebite la turneul final. Începând cu grupele 1994 până la cea de 1999, sunt foarte mulţi jucători care în 2022, la 23-28 ani pot face un mondial de excepţie. Vom da cel puţin opt jucători la echipa naţională. Trebuie să învăţăm însă să avem curaj, asta ne lipseşte acum. Totul se rezumă la psihicul jucătorilor pentru că fizic este clar că trebuie să fim la acelaşi nivel cu ceilalţi, altfel nu avem ce căuta pe teren. Din păcate ne-am obişnuit să dăm mingea la adversar şi apoi să jucăm în funcţie de ce joacă el. Ce este asta? După aceea ne întrebăm de ce ne domină unii şi alţii. Generaţia din 2022 va fi însă altfel, am mare încredere în ea”, spune cu multă convingere Gică Hagi.