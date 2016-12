Gheorghe Hagi, mulţumit de ultimele evoluţii ale Viitorului

Dacă în primele cinci etape FC Viitorul Constanţa a punctat mai mult la impresia artistică, rezultatele importante ocolind din diverse motive echipa lui Gigă Hagi, “Regele“ se declară mulţumit de ultimele confruntări, cu Ceahlăul şi FC Vaslui. Au fost de altfel două partide în care Viitorul a marcat cinci goluri, a obţinut patru puncte şi, la fel de important, a fost aplaudată de toţi cei aproximativ 6000 de suporteri veniţi la disputa cu formaţia lui Adrian Porumboiu. „Un început de campionat cu jucători tineri şi foarte tineri, în care am fi putut mai mult de şapte puncte, în sensul că atât în meciul cu Chiajna cât şi în cel cu Vasluiul am fi meritat mult mai mult. Până la urmă însă, că sunt multe sau puţine, acestea sunt punctele, important este că echipa de la meci la meci a jucat tot mai bine. Am arătat că ne putem bate de la egal la egal cu echipe foarte bune. S-a cunoscut că s-a jucat la Constanţa, jucătorii au simţit şi ei. A fost practic primul meci pe care l-am jucat acasă. Campionatul este lung, sperăm să jucăm tot mai bine, să adunăm cât mai multe puncte şi să creştem. Jucătorii să facă performanţă, să ajungă la cel mai înalt nivel. Avem deja cinci jucători la lotul naţional under 21, este un lucru important“, a declarat Gheorghe Hagi. Chiar dacă tracul debutului şi-a pus amprenta asupra primelor dispute din Liga 1, fostul căpitan al primei reprezentative consideră că era normal, iar cel mai important este că jucătorii s-au adaptat. „Ne-a fost teamă la început pentru că 90 la sută din lot au fost debutanţi. Şi eu am avut emoţii la început. Când am debutat la 17 ani la Farul, în primele două meciuri am arătat că am talent, dar nu cu evoluţii foarte bune cu Bacău şi cu Sportul. După prima reuşită cu Steaua au venit şi încrederea, curajul. Iancu a arătat maturitate la 18 ani, a arătat că este responsabil, se vede o creştere şi la Chiţu, Lazăr, Bejan, Mladen, la Onicaş. Acum a debutat Vaştag şi vor urma şi alţii“, a mai spus Hagi.