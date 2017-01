Gheorghe Hagi nu se va implica în alegerile de la FRF

Chiar dacă până la viitoarele alegeri de la Federația Română de Fotbal mai sunt aproape doi ani, Gheorghe Hagi a anunțat că nu este interesat de vreun post de conducere și că nu se va implica în campanie. „Nu mă băgați în nicio barcă, pentru că vin alegerile. Nici la unul, nici la altul, nu vreau la nimeni în barcă. Cine mă dorește știe unde să mă caute. Dar nu mă băgați în bătăliile înainte de alegeri. V-am zis că nu vreau. Sunt antrenor, îmi place să fiu manager, să conduc și îmi plac provocările mari, de a încerca să fiu cel mai bun! Eu nu sunt în niciun joc și mă duc cu cine vrea, cu cine îmi place, în cine cred! Se apropie alegerile în fotbal și nu vreau să fiu confundat cu nimeni. Eu sunt eu! Cine mă dorește să vină să mă caute după ce are funcție, nu înainte. Dacă nu mă dorește nimeni, nu-i nicio problemă, am unde să muncesc și fac multe lucruri!”, a declarat cel mai bun fotbalist român din toate timpurile.

„SPORTUL A ÎNLOCUIT RELIGIA!“

Managerul tehnic al FC Viitorul și-a exprimat părerea în privința impactului pe care sportul îl are în România, dar și în întreaga lume, la nivel social. „Cu religia avem probleme, așa că ne-a rămas doar sportul. Dacă și sportul dispare... Sportul, fotbal în special, a înlocuit religia. Avem destule probleme cu religia, iar dacă mai dăm și sportul la o parte, nu cred că politicul se va simți prea confortabil. Ne trebuie sport și trebuie să-l sprijinim, altfel avem probleme mari. Societatea, lumea are nevoie de sport. Înaintea era religia, dar nu vedeți acum: bombe, atentate, ce facem? S-a ajuns prea departe, ne-au rămas sportul și cultura, chestii sociale. De aceea România este tristă, pentru că nu a investit în partea socială. Dacă aș concura politic sau aș fi președintele României, aș investi doar în segmentele sociale, sport, educație, sănătate, și cred că m-ar vota oricine. Și în infrastructură, pentru că așa poți face comerț. Când le ai pe astea, trăiești fericit! Formezi generații în toate segmentele, ai oamenii educați pentru ziua de mâine. De ce? Cinci zile muncim de dimineața până seara, iar două trebuie să ne relaxăm, să ieșim din casă, să mergem la spectacole. Avem acest lucru sau doar dăm unul în altul, ne certăm, am uitat de idoli în toate domeniile. Sper că o să ne schimbăm și o să fie mai bine, pentru că România este frumoasă și bogată!”, a explicat Hagi.

