Gheorghe Iovu, din nou la Constanţa!

Faptul că muzica are efecte terapeutice nu mai este un mister încă din antichitate. În țările puternic dezvoltate, muzica terapeutică reprezintă o adevărată industrie, cu ședințe personale sau de grup și cu materiale audio comercializate. Fenomenul se află în răspândire și la noi, un bun exemplu fiind terapeutul muzical Gheorghe Iovu din Timișoara, care străbate țara pentru a împărtăși miracolul notelor muzicale tuturor celor interesați.

Iovu este numit şi „doctorul sufletelor” și revine la Constanţa pentru a susţine două concerte pentru iubitorii muzicii de relaxare. Aceste concerte se vor desfăşura marţi, de la ora 19.00, la Sala de Conferinţe a Asociaţiei PECA de la Casa Germană, şi miercuri, tot de la ora 19.00, la Sala Elpis, de lângă Biserica Greacă. Intrarea la concert în ambele seri este liberă, putând fi achiziţionate și CD-uri cu muzica artistului Gheorghe Iovu.

Prima casetă audio semnată Gheorghe Iovu a apărut în 1995 şi s-a intitulat „Muzică terapeutică”. Succesul l-a determinat pe compozitorul timişorean să continue munca de creaţie, astfel că în 1996 scoate pe piaţă caseta audio „Ora speranţei”. Un an mai târziu, a fost realizată cea de-a treia casetă, aceasta cuprinzând piese muzicale sub genericul “Ediţie specială”. În acelaşi an, cu prilejul participării la Conferinţa Internaţională pentru Terapii Complementare din România (ANATECOR) de la Arad, a realizat un prim compact disc, acesta fiind intitulat „Revelaţie ANATECOR”. „Rază de soare” s-a numit caseta audio editată în 1998, an în care le oferă melomanilor şi CD-ul „Infoenergetica”. Moartea fiicei sale Diana l-a marcat profund pe compozitor, astfel că următoarea casetă audio şi următorul CD au purtat acelaşi titlu: „Trecerea timpului”. Ele au apărut în 2000, fiind dedicate memoriei fiicei sale. De atunci, apariţiile au fost în număr tot mai mare. „Trepte de lumină”, „Noua Românie” sau „No more tears“ - dedicat preşedintelui american George Bush, în urma tragediei din 11 septembrie 2001 - sunt doar câteva dintre albumele sale apărute şi peste hotare. În 2000, Gheorghe Iovu, invitat în Statele Unite, a cântat la sintetizatorul de sunete în căminul de bătrâni şi la biserica ortodoxă română din Los Angeles, precum şi la biserica penticostală din Philadelphia, unde a impresionat din nou.

