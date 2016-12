Gheorghe Mulţescu prezentat oficial la CSU Craiova

La prezentarea sa în calitate de antrenor principal la CS Universitatea Craiova, Gheorghe Mulţescu a declarat că îşi doreşte să readucă echipa olteană în Europa, obiectivul fiind intrarea în play-off-ul Ligii 1 şi ocuparea unei poziţii pe podium la finalul campionatului, scrie ProSport.

Gheorghe Mulţescu pretinde că nu din vina sa a avut mandate destul de scurte în ultimii ani la echipele pe care le-a condus, ci din vina conducătorilor de club, el neacceptând intervenţiile acestora la echipă.

„Pe mine m-a convins proiectul şi numele Universitatea Craiova să vin aici. Mă interesează performanţă, am trecut banii în subsidiar, urmând să am bonusuri în funcţie de rezultatele pe care le vom avea. Vrem să intrăm în play-off, obiectivul fiind locurile 1-3. Este un privilegiu să readucem Craiova în Europa. Cunosc destul de bine lotul, vom miza pe elementul autohton şi vom aduce întăriri pe posturile-cheie, pe criterii de valoare. Am avut rezultate la toate echipele la care am fost şi dacă am stat destul de puţin nu a fost din vina mea, ci fiindcă nu am acceptat imixtiuni din partea conducătorilor. La Craiova am primit garanţii că nu se va întâmpla acest lucru”, a declarat Gheorghe Mulţescu.

Tehnicianul spune că vor fi aduşi 5 jucători în vara aceasta la Craiova: un portar, un fundaş dreapta, un stoper de picior stâng, un play-maker şi un atacant. Despre plecări, certe sunt despărţirile de Iliev, Achim, Curelea şi Ferfelea, iar restul se vor decide atunci când vor fi realizate transferurile.

Colaboratorii lui Gigi Mulţescu la Craiova vor fi: Daniel Timofte, antrenor secund, Cătălin Mulţescu, antrenor cu portarii şi Ion Colonel, preparator fizic. Fostul preparator fizic, Cornel Blejan, şi fostul antrenor cu portarii, Silviu Lung, vor rămâne în cadrul clubului. Lotul Craiovei se va reuni luni, 13 iunie.