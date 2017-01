Gheorghe Popescu împlinește 49 de ani

Gheorghe Popescu împlineşte astăzi 49 de ani, iar fostul căpitan al naționalei României și al echipei FC Barcelona a povestit că va sărbători într-un cerc restrâns de apropiaţi şi prieteni, printre care va fi şi Gheorghe Hagi.

Fostul căpitan al Barcelonei aniversează astăzi 49 de ani. Fostul mare fundaş al echipei naţionale susţine că îşi va sărbători ziua de naştere într-un cerc restrâns, din care va face parte şi Gică Hagi, bunul său prieten şi fost coleg la FC Barcelona, Galatasaray şi în echipa naţională.

Popescu s-a plâns în glumă că Gică Hagi este cu mintea doar la fotbal, subiect ce va fi abordat şi la petrecerea de astăzi: ”O să petrec cu prietenii şi apropiaţii. Am vorbit şi aseară cu Gică, am vorbit despre fotbal. Am vorbit şi astăzi, o să ne vedem. O să vorbim iar despre fotbal. După 3-4 ore de stat de vorbă despre fotbal cu Gică, ieşi cu capul mare, ai nevoie de Diazepam să-ţi revii”, a declarat la DigiSport fostul căpitan al Generației de Aur.

Gheorghe Popescu s-a născut pe 9 octombrie 1967, la Calafat. A început fotbalul la Universitatea Craiova şi a mai jucat de-a lungul carierei la Steaua, PSV, Tottenham, Barcelona, Galatasaray, Lecce, Dinamo şi Hannover, de unde s-a şi retras, în 2003. Are 115 selecţii la echipa naţională, pentru care a marcat de 16 ori. A fost ales fotbalistul român al anului în 1989, 1990, 1991, 1992, 1995 şi 1996.

A participat cu echipa națională de fotbal a României la trei turnee finale ale Campionatelor mondiale (1990, 1994 și 1998) și la două ale Campionatelor europene de fotbal (1996 și 2000). De-a lungul carierei a jucat la FC Universitatea Craiova, Steaua București, PSV Eindhoven, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, U.S. Lecce, Galatasaray S.K. (cu care a câștigat Cupa UEFA în 2000), SV Hannover 96 câștigând 13 trofee.

A fost căpitanul celebrei echipe FC Barcelona, cu care a câștigat Cupa Cupelor.

În martie 2014, cu o zi înaintea alegerilor pentru șefia Federației Române de Fotbal, unde era văzut ca noul președinte, Popescu a fost condamnat la trei ani și o lună de închisoare în Dosarul Transferurilor. A fost eliberat condiționat în noiembrie 2015.