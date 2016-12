Gheorghe Seculici renunţă la şefia PDL Arad

Fostul vicepremier Gheorghe Seculici şi-a anunţat retragerea de la conducerea organizaţiei judeţene PDL Arad, după ce în urmă cu câteva săptămâni preciza că intenţionează să facă acest lucru ca urmare a alegerii în funcţia de preşedinte al Camerei locale de Comerţ, Industrie şi Agricultură. „Este o decizie foarte grea, având în vedere cei 15 ani cât am condus această organizaţie. În această perioadă am făcut lucruri bune, probabil şi greşeli”, a declarat Gheorghe Seculici. El a adăugat că nu părăseşte partidul, şi că are speranţa ca PDL Arad să aibă aceleaşi performanţe pe care le-a avut în mandatul său. „Sunt convins că, aşa cum este structurat partidul în acest moment, îşi va alege în acest an o nouă conducere puternică”, a spus Seculici. (R.N.)