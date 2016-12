Gheorghe Slabu o înlocuieşte pe Ciuciuleacă

După plecarea Marianei Ciuciuleacă din fruntea conducerii organizaţiei judeţene Constanţa a Partidului Poporului, membrii rămaşi la conducerea partidului nu ştiu nici măcar câţi membri are partidul la nivel judeţean. Nu că am suspecta fosta conducere de exces de zel, însă motivul prezentat, ieri, în conferinţă de presă, de secretarul general de la judeţ, Radu Ion, a fost acela că Ciuciuleacă a păstrat bine toate documentele de la partid, la care nu avea acces nimeni. Şi încă nu are nimeni acces pentru că fostul lider nu a predat documentaţia către cei rămaşi pe baricade, mai exact, către omul de afaceri Gheorghe Slabu, care a fost numit preşedinte al organizaţiei judeţene. Numirea a fost făcută de preşedintele de la nivel central, Simona Man, prezentă la Constanţa. Referitor la fostul lider de la nivel local, Simona Man a spus că acuzaţiile care i s-au adus cu privire la modul dictatorial în care conduce partidul sunt false şi că cel mai probabil demisia i-a fost impusă de fostul vicepreşedinte de la nivel local Nicolae Aldea, care îşi dăduse demisia cu numai două săptămâni înainte. „Probabil a fost influenţată. El o susţine din punct de vedere financiar şi probabil a avut un cuvânt de spus şi în această privinţă“, a declarat Simona Man.