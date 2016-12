Gheorghe Slabu se gândeşte, din nou, la retragere

Prima înfrângere suferită în acest an de formaţia feminină de handbal CS Tomis a adus din nou multă amărăciune în tabăra constănţeană. Meciul pierdut cu 24-27 cu Dunărea Brăila pare să fi spulberat visul echipei constănţene de a ajunge pe una dintre treptele podiumului la finalul sezonului, lucru care l-a determinat pe preşedintele clubului, Gheorghe Slabu, să se gândească din nou la retragere, dar şi la posibilitatea de a renunţa la câteva jucătoare cu contracte mari. „Banca tehnică mi s-a părut total neinspirată. Sunt foarte supărat. S-a văzut că jucătoarele au vrut, dar au fost conduse prost de pe bancă. Există posibilitatea să ne schimbăm obiectivul şi să renunţăm la unele jucătoare costisitoare. Mă părăsesc şi pe mine puterile şi s-ar putea să renunţ. Nu-mi mai rămâne nici măcar speranţa, care se zice că moare ultima”, a spus, supărat, Slabu. Înfrângerea de la Brăila a trimis formaţia constănţeană la cinci puncte de “plutonul” care luptă în acest sezon pentru un loc de cupă europeană, printre care se află şi formaţia brăileană, pregătită de Alexandrina Soare. „Nu am câştigat singură acest meci. Suntem o echipă şi toate fetele au muncit pentru ea. Este o victorie mare pentru noi. Ambele echipe au jucat foarte bine, dar apărarea a fost punctul forte la noi”, a spus Ada Moldovan, marcatoare a 13 goluri în partida cu Tomis. Jocul neinspirat din ultimele minute de joc a privat formaţia constănţeană de două puncte extrem de importante în faţa unei echipe care tinde să devină una dintre favoritele la cea de-a doua poziţie. „La un momentat dat echipa a pierdut forţa din atac. A fost un meci greu, dar eu cred că se putea mai mult. Nu cred că lupta pentru podium este încheiată. Dacă vom câştiga la o diferenţă mai mare de trei goluri în retur, vom avea avantaj în faţa Brăilei. Important este să nu mai facem paşi greşiţi”, s-a arătat, optimistă, Loredana Mateescu. Formaţia constănţeană are şansa să încheie turul de campionat cu o victorie, sâmbătă, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor, urmând să înfrunte ultima clasată, Ştiinţa Bacău.